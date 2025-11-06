Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

Vista de la vivienda en llamas del técnico del Miami Heat mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego.

MIAMI . – La madrugada de este jueves, un voraz incendio consumió gran parte de la residencia del entrenador del Miami Heat , Erik Spoelstra, en el suroeste de Miami-Dade, dejando serios daños materiales, pero sin víctimas que lamentar.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Miami-Dade (MDFR), la alarma se activó a las 4:36 de la mañana, tras múltiples llamadas que reportaron el incidente en una vivienda cerca de Ponce de León y la calle 80 muy cerca del límite de Coral Gables, un área conocida por sus residencias privadas de alto valor en el mercado inmobiliario. El reporte policial señala que, en cuestión de minutos, el fuego envolvió la propiedad, mientras los equipos de emergencia desplegaban un amplio operativo para contener el siniestro.

En total, unas 20 unidades y más de 100 brigadistas participaron en las labores de extinción, según informó la vocera del cuerpo de bomberos, Erika Benítez, quien describió la escena como “una operación compleja y de difícil acceso.' Explicando además que "se trata de una propiedad extensa, rodeada de árboles y muros altos, con un único punto de entrada por el portón principal. Eso limitó el trabajo de las unidades y obligó a utilizar escaleras desde gran altura para atacar el siniestro”.

Al llegar al lugar de los hechos los rescatistas encontraron dos estructuras completamente incendiadas dentro del terreno, lo que llevó a cambiar la estrategia de combate a un modo defensivo, con el fin de evitar que el fuego se propagara a las viviendas vecinas.

Aunque el incendio provocó el colapso parcial de una de las edificaciones, las autoridades confirmaron que no hubo heridos y que todos los ocupantes que se encontraban dentro de la propiedad al momento del accidente lograron salir a salvo.

A primeras horas de la mañana, investigadores especializados continuaban en el lugar, analizando los restos carbonizados para determinar las causas del suceso, las cuales aún no han sido reveladas.

Hasta el momento, el equipo del Miami Heat no ha emitido comentarios oficiales sobre el incidente que afecta a su entrenador principal. Sin embargo, allegados al club confirmaron que Spoelstra y su familia se encuentran bien y que han recibido muestras de apoyo por parte de la organización y de la comunidad deportiva de Miami, donde el técnico, dos veces campeón de la NBA, es una figura muy querida por su liderazgo y su compromiso con la ciudad que ha sido su hogar por más de dos décadas.