miércoles 5  de  noviembre 2025
FLORIDA

Trump apunta a Miami como santuario de la libertad: "Será el refugio de quienes huyan del comunismo en Nueva York"

Una realidad que ya se refleja en el estado “naranja”, como señala el analista político y periodista Jorge Luis Sánchez en declaraciones exclusivas a Diario Las Américas.

Donald Trump durante su intervención en el American Business Forum, que se lleva a cabo en el Kaseya Center de Miami.

Donald Trump durante su intervención en el American Business Forum, que se lleva a cabo en el Kaseya Center de Miami.

AMERICAN BUSINESS FORUM
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. – Fiel a su estilo directo y provocador, Donald Trump volvió a situar a Miami en el centro del mapa político estadounidense. Durante un acto público este miércoles en el American Business Forum, celebrado los días 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, el presidente de Estados Unidos aseguró que la ciudad del Sol se convertirá en “el refugio para todos los que escapen del comunismo que ya se vive en Nueva York”.

El mandatario hizo referencia a la reciente elección de Zohran Mamdani como nuevo alcalde de la Gran Manzana, un joven político de origen indio vinculado al ala más progresista del Partido Demócrata. Trump sostuvo que la llegada de Mamdani al poder constituye “una amenaza directa a la libertad económica” y el avance de políticas “que se parecen más al comunismo que a la democracia”.

Lee además
El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
Elecciones

El socialista y musulmán Zohran Mamdani es elegido alcalde de Nueva York
El presidente Donald Trump. Al fondo, el Kaseya Center de Miami.
MEGAEVENTO

Miami se convierte en capital del poder global tras cumbre liderada por Trump

“Los demócratas están destruyendo Nueva York. Por eso muchos están viniendo a Miami, porque aquí se defiende la libertad, la propiedad privada y el trabajo duro”, afirmó el gobernante de la Casa Blanca ante una multitud que lo ovacionó.

Una realidad que ya se refleja en el estado “naranja”, como señala el analista político y periodista Jorge Luis Sánchez en declaraciones exclusivas a Diario Las Américas:

“Lo que ha dicho Trump es muy cierto, lo que pasa es que es un tapiz que tiene muchas dificultades. El gobernador DeSantis ya le ofreció empleo a los policías que salgan de Nueva York y bonos incluso por incorporarse acá en Florida, porque uno de los puntos que más ha defendido el nuevo alcalde de Nueva York, Mamdani, es el desfinanciamiento de la policía. En un mundo ideal para él, que viene del ideario utópico del comunismo, la policía no es necesaria; lo que hace falta son trabajadores sociales que hagan un trabajo social con la gente. La policía no tendría ningún sentido y quedaría desarticulada”.

Miami representa el futuro de EEUU

Trump, que mantiene su residencia oficial en Mar-a-Lago, condado de Palm Beach, Florida, insistió en que el modelo de gestión de Miami representa el futuro de Estados Unidos, destacando el liderazgo local y el crecimiento económico de la ciudad como ejemplo de “lo que pasa cuando gobierna el sentido común”.

“El problema de que Miami se convierta en un refugio es que la composición demográfica de la ciudad podría cambiar significativamente. Miami ya se convirtió en un refugio para personas provenientes de otros estados demócratas, especialmente de Nueva York, durante la pandemia de COVID-19”, señaló Sánchez. El analista agregó: “El resultado para los residentes locales fue muy negativo, ya que muchos continuaron trabajando a distancia para empresas con sede en Nueva York, percibiendo sueldos altos y corporativos. Esto provocó un aumento considerable en los precios de alquiler y de venta de viviendas, agotó el inventario disponible y complicó la situación para quienes viven en la ciudad”.

Por otro lado, Sánchez Grass señala una tendencia: quienes se mudan a Florida —un estado completamente republicano y mayoritariamente conservador— lo hacen buscando los beneficios de vivir con mayor libertad, especialmente en materia tributaria, impuestos y otros incentivos que favorecen los emprendimientos. Sin embargo, como dice el refrán cubano, “perico viejo no aprende a hablar”: muchos terminan trasladándose desde un estado azul, que consideran idílico pero que no soportan, hacia un estado rojo, republicano, donde siguen comportándose como demócratas. Son demócratas que huyen del estado demócrata-comunista, particularmente de Nueva York, y que al llegar a Miami continúan votando demócrata, generando crispación y modificando la demografía local.

Reaviva el debate político

Así mismo, la frase —“Miami será el refugio de los que huyen del comunismo”— quedó patente y resonó entre los seguidores del líder republicano, encendiendo el debate político y reavivando el simbolismo de esta ciudad como punto de llegada de quienes buscan escapar de regímenes autoritarios, tanto en América Latina como, según Trump, dentro del propio país.

Un tema que ya fue abordado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien anunció que las empresas que se trasladen en función de este descalabro deberán pagar una cuota tributaria muy elevada al estado. "Si logrará implementarlo o no, habrá que verlo", concluye Sánchez.

Más allá de la retórica, las palabras de Donald Trump reafirman una narrativa que se consolida: Florida como bastión del conservadurismo y destino de quienes buscan un estilo de vida libre de impuestos estatales y regulaciones, mientras Nueva York, bajo el liderazgo de Mamdani, enfrenta el reto de mantener su atractivo internacional en medio de un discurso nacional cada vez más polarizado.

Temas
Te puede interesar

Zohran Mamdani, el socialista y musulmán que asume alcaldía de Nueva York

Trump: EEUU se enfrenta a una elección en la que se debe elegir "entre el comunismo o el sentido común"

EEUU presenta texto para respaldar en la ONU el plan de paz de Trump para Gaza

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Sede del Ayuntamiento de Miami.
CAMBIOS PROFUNDOS

Electorado de Miami se rebela en las urnas y aprueba un paquete de reformas históricas

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (Foto archivo)
SESIÓN PRIVADA

Marco Rubio explicará ante el Congreso operaciones de EEUU en la inmediaciones de Venezuela

La foto muestra humo y las llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.
TRAGEDIA

Aumenta la cifra de muertos a 11 por el accidente de avión de carga de UPS en Kentucky

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
Elecciones

El socialista y musulmán Zohran Mamdani es elegido alcalde de Nueva York

Muestra de la caricaturista venezolana Rayma en la tercera edición de la Feria Internacional de Arte de Doral. 
ARTES VISUALES

Colección de obras de Rayma destaca poder de la libertad

Te puede interesar

Donald Trump durante su intervención en el American Business Forum, que se lleva a cabo en el Kaseya Center de Miami.
FLORIDA

Trump apunta a Miami como santuario de la libertad: "Será el refugio de quienes huyan del comunismo en Nueva York"

Por Carlos Armando Cabrera
La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas, el 4 de noviembre de 2025.
Seguridad aérea

EEUU anuncia que reducirá el tráfico aéreo en 40 aeropuertos del país ante el cierre del Gobierno

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
POLÍTICA

María Corina Machado apoya estrategia de EEUU en el Caribe, la califica como "absolutamente correcta"

El presidente Donald Trump habla en el Foro Empresarial Estadounidense en el Kaseya Center en Miami el 5 de noviembre de 2025.
POLÍTICA

Trump: EEUU se enfrenta a una elección en la que se debe elegir "entre el comunismo o el sentido común"

Marco Rubio junto a José Daniel Ferrer durante su encuentro en el Departamento de Estado hoy. 
Política

Marco Rubio recibe al líder opositor cubano José Daniel Ferrer en Washington D.C.