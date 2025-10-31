viernes 31  de  octubre 2025
DUELO

Vanessa Bryant celebra legado de Kobe y Gigi con nuevo libro

El libro recopila fotografías y recuerdos en torno a murales de Kobe Bryant y su hija Gigi, quienes fallecieron en 2020 en un trágico accidente de helicóptero

Vanessa Bryant durante la ceremonia de inauguración de la estatua de Kobe Bryant en el Crypto.com Arena el 8 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California.

Vanessa Bryant durante la ceremonia de inauguración de la estatua de Kobe Bryant en el Crypto.com Arena el 8 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California.

Getty Images via AFP/Ronald Martinez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Vanessa Bryant sigue trabajando para mantener vivo el recuerdo de su marido e hija. La viuda de la superestrella de la NBA, Kobe Bryant, quien falleció en 2020 en un trágico accidente de helicóptero junto a su hija Gianna (Gigi), presenta Mamba y Mambacita Forever, un emotivo libro de fotos que recopila murales pintados en su honor.

“Es la historia de un hombre que se convirtió en algo incluso mayor de lo que él mismo podría haber imaginado, un avatar de la determinación, la disciplina y la competitividad (...) También fue un ícono mundial, uno de los mejores atletas de nuestro tiempo, un hombre comprometido con su familia y con la paternidad”, reza la sinopsis oficial del libro.

De acuerdo con Bryant, trabajar en el libro fue un proceso doloroso, pero se alegra de haberlo llevado a cabo. Le explicó a la revista People que su propósito era conservar los murales que han dedicado al astro del baloncesto y a su hija, ya que por estar al aire libre, es probable que la mayoría se dañe con el tiempo.

Embed

"Este libro nos permite recordarlos siempre. Un libro que amigos, familiares y fans pueden tener en casa o en la oficina", expresó.

Uno de sus murales favoritos, comentó, es en el que Kobe sostiene en brazos a su pequeña hija después de ganar un campeonato.

"En ese momento, él no estaba pendiente de los gritos de júbilo en el estadio tras ganar el campeonato, algo por lo que tanto había trabajado. Estaba concentrado en el rostro de Gianna, radiante de orgullo tras su victoria. Parecía estar absorbiendo la emoción que sentía Gigi por él", explicó.

Tragedia

El mundo del deporte vivió uno de sus días más trágicos el 26 de enero de 2020, cuando el cinco veces campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers murió en un accidente de helicóptero en Calabasas, California, a la edad de 41 años. A bordo de la aeronave viajaba también su hija, Gianna Maria Bryant, de 13 años, y otras siete personas, incluyendo al piloto. Se dirigían a un partido de baloncesto en la Mamba Sports Academy.

Desde entonces, Vanessa Bryant se ha dedicado a mantener vivo el prematuro legado de su esposo e hija.

