Thanksgiving, día para compartir y agradecer

Hay historiadores que aseguran que la primera cosecha, mayormente maíz y otros granos, rindió lo suficiente para almacenar para el año por venir y por ello, en agradecimiento, aquellos inmigrantes que huían de su tierra invitaron a los indios a una gran cena para compartir los productos recolectados.

Según nos enseñaron en la escuela, ese fue el origen de la fiesta de la cosecha, que más tarde, con el curso del tiempo, fue llamada para agradecer todo, la vida.

No obstante, hay historiadores que aseguran que una parte de esa historia está plagada de mitos. Al menos eso es lo que plantea David Silverman en su libro This Land Is Their Land: The Wampanoag Indians, Plymouth Colony, and the Troubled History of Thanksgiving, en el que describe ciertas imprecisiones históricas.

Silverman afirma, como historiador, que la vida de los indios Wampanoag cambió negativamente a partir de la llegada de los migrantes ingleses.

Sea una cosa o la otra, la fecha ganó popularidad. Desde la época de los colonos hasta el tiempo del presidente Abraham Lincoln, Thanksgiving tuvo incluso diferentes días de un estado a otro, hasta que la mayoría adoptó el último jueves de noviembre.

De hecho, unos años después, en 1863, el entonces presidente Abraham Lincoln proclamó oficialmente la celebración del Thanksgiving Day el último jueves de noviembre.

Casi un siglo después, en 1941, el Congreso de Estados Unidos declaró el día de Acción de Gracias festivo nacional.

El lugar

En la costa noroeste del país, donde el océano Atlántico golpea la costa con más fuerza, abundan los pueblos de pescadores.

Allí, cerca de lo que hoy conocemos como Boston, tuvo lugar aquel asentamiento inglés y la cena que otros aseguran ocurrió.

Prácticamente oculto en los mapas de la región, a sólo 40 millas de Boston, yace el enclave que los peregrinos del barco Mayflower llamaron Plymouth en 1620.

Esta localidad cuenta con el aval de haber sido fundado por aquellos que buscaban nuevas tierras donde profesar libremente su fe religiosa. Un lugar que hoy luce elegante casonas de antaño y calles muy pintorescas.

Mayflower II

En Plymouth hay un parque temático dedicado al histórico asentamiento. Llamado Plimoth Plantation, escrito con “i” y faltando la “u”, como originalmente le llamaron los peregrinos hace 403 años, muestra una singular reproducción de aquel primer poblado con calles y caminos, pequeñas moradas acondicionadas a la época de entonces, así como edificaciones públicas donde se reunían para orar, escuchar a su líder o simplemente atender los asuntos comunitarios.

Plimoth Plantation es una atracción turística que está armonizada por una plantilla de empleados y guías turísticos que visten viejas prendas que remontan al visitante a la época alegórica.

Sin embargo, es la réplica del barco Mayflower el principal punto de atracción. Una reproducción realizada por un grupo de investigadores en 1956 y que fue bautizada como Mayflower II.

Desde entonces, la singular embarcación, de unos 100 pies de largo, descansa atada al pequeño muelle que distingue a la comarca, donde se aprecia igualmente la famosa piedra cuya inscripción lee 1620.

Plymouth

Noviembre es el mes del año cuando más turistas acuden a Plymouth. De hecho, la mayoría de los restaurantes cuentan con una lista de reservas que fácilmente se puede agotar. Una gran cena con pavo relleno, batata dulce, jalea de arándano y pastel de manzana tiene lugar en las inmediaciones de Plimoth Plantation, donde también es imperativo reservar con tiempo.

Controversias

Hay quienes cuestionan el lugar dónde se celebró aquella cena: si fue cerca de Plymouth o en Berkeley Hundred, en Virginia, donde otro grupo de colonos ingleses se asentó.

Otros incluso reclaman que el primer Día de Acción de Gracias fue celebrado por los exploradores españoles en Texas, en una localidad que llaman hoy San Elizario, en 1598.

Hay más, académicos de University of Florida aseguran que esa primera gran cena de agradecimiento se realizó en un lugar que hoy conocemos por San Agustín, en Florida, el 8 de septiembre de 1565.

Compartir

Hoy Thanksgiving es una de las fechas más veneradas en el país. No solo sirve para agradecer y desear lo mejor, sino que también facilita el encuentro de familiares y amigos, que a pesar de las largas distancias buscan la forma de visitarse un día tan especial.

Por ello, el día que preside al cuarto jueves de noviembre es el más ocupado en aeropuertos y carreteras del país. También lo es para organizaciones caritativas, que unen esfuerzos para recabar alimentos, repartirlos o preparar cenas para cientos de familias.

Con el espíritu de compartir, organizaciones comunitarias y/o caritativas ofrecen alimentos o comidas a los más necesitados, en particular a los que no tienen un hogar.

En Miami, el mejor ejemplo es Camillus House, que por más de 55 años ha asistido a los más necesitados y ofrecido una cena conmemorativa a más de 500 necesitados cada Día de Acción de Gracias.