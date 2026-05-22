Trump reitera que Irán "nunca tendrá un arma nuclear" y que la guerra "se resolverá pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán "nunca tendrá un arma nuclear" y que el conflicto "se resolverá pronto", durante un discurso ante simpatizantes en Suffern, en el estado de Nueva York.

"Los hemos parado. Nunca van a tener un arma nuclear, y vamos a terminar con esto pronto. Se resolverá pronto", afirmó el mandatario.

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El mandatario dijo que la operación "Furia Épica" lanzada contra ese país el pasado 28 de febrero va a garantizar que Irán, "el principal patrocinador del terrorismo", no consiga armas nucleares.

"No tendrán nunca un arma nuclear, y lo saben", añadió.

Cambio de planes

Tras el mitin, el mandatario regresó a Washington en lugar de desplazarse a su club de Bedminster (Nueva Jersey), como se había anunciado previamente.

El propio Trump informó este viernes a través de su red Truth Social que tampoco acudirá este fin de semana a la boda de su hijo Donald Trump Jr. en las Bahamas porque quiere estar en Washington en este "momento importante".

La Casa Blanca no ha ofrecido más detalles, pero el cambio de planes se produce mientras Estados Unidos e Irán negocian, a través de los mediadores paquistaníes, un acuerdo que permita poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Asimismo, Trump lleva semanas amenazando con una posible intervención militar en Cuba, país sobre el que ha aumentado la presión con un bloqueo petrolero y con la imputación, esta misma semana, contra el expresidente cubano Raúl Castro.

Irán dice que un acuerdo con EEUU no está cerca

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este viernes que “no podemos afirmar necesariamente que hayamos llegado a un punto en el que el acuerdo esté cerca" con Estados Unidos, en medio de las especulaciones sobre un posible fin de la guerra.

El diplomático hizo la afirmación en referencia a la llegada a este país del jefe del Ejército de Pakistán, Asir Munir, mediador con Estados Unidos, y confirmó que una delegación catarí se encuentra también en Teherán como parte del proceso negociador.

Bagaei dijo que las diferencias con Estados Unidos son "profundas y amplias", por lo que no es posible alcanzar un resultado en unas pocas semanas de negociaciones.

Entre las cuestiones que se están negociando con Washington, mencionó el fin de la guerra en todos los frentes, incluidos el Líbano, el estrecho de Ormuz y el bloqueo de los barcos y puertos iraníes por parte de Estados Unidos.

Munir llegó esta tarde a Teherán, donde se encuentra desde el miércoles el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, para tratar de acercar posturas entre la República Islámica y Estados Unidos.

Teherán se encuentra sopesando una nueva propuesta estadounidense, dijo el jueves Bagaei, quien aseguró que se han realizado varias rondas de "intercambio de mensajes" en los últimos días.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó hoy que se ha producido un "ligero avance" en las conversaciones con Irán, pero advirtió de que no puede instaurarse un sistema de peaje en una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz.

FUENTE: Con información de EFE