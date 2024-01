10 prendas de mujer que serán tendencia en 2024

MIAMI.- La mayoría de los diseñadores apuestan para este 2024 por una moda minimalista, es decir una ropa muy sencilla y funcional en donde lo menos es más sin que esa condición te quite elegancia.

Cada vez más se afianza la idea del atuendo atemporal porque se puede usar en cualquier momento sin que corras el riesgo de lucir anticuada. El encaje que se ha puesto en la mira de los diseñadores para este año cumple con este propósito porque nunca pasa de moda; es un clásico y se asoma como un imprescindible a tono con las tendencias de tejidos decorativos.

Un midi de Adrianna Papell con encaje

image.png

Adrianna Papell presenta un vestido midi (debajo de las rodillas) de punto crepé que agrega un toque extra a tu estilo de fiesta optando por el brillante y hermoso con dobladillo de encaje.

Con un tejido de crepé de punto elástico este diseño sin mangas con escote barco le ofrece elegancia y comodidad. El detalle del lazo en la cintura para un ajuste favorecedor con una espalda en V es la “guinda del pastel” por la consolidación de un estilo muy femenino. El estilo minimalista es elegancia y no da lugar a excesivos lujos ni estridencias produciendo siluetas rectas en total armonía con la sencillez y el porte. Esta opción encaja perfectamente en esta preferencia.

Un vestido Cupshe muy bohemio

image.png

Este vestido CUPSHE con cordones estilo bohemio es un diseño único: lucirás muy hermosa. Tiene un escote V y unos detalles de volantes que combinados con unos tacones de tiras y un mini bolso será el toque glamoroso del look.

Es perfecto para fiestas, bodas, vacaciones en la playa, fiesta de té, club, etc. En fin es una prenda atemporal de gran nivel porque puede perdurar en el tiempo y permitirte construir looks para cualquier ocasión con independencia de lo que esté de moda. Consulta la tabla de tallas para ver las medidas específicas y lograr el ajuste perfecto.

Un Dokuritu con encaje de ganchillo

image.png

La marca Dokuritu te presenta un vestido largo con encaje de ganchillo con tirantes delgados ideal para varias ocasiones. Dokuritu se ha comprometido a proporcionar productos delicados y de alta calidad a los clientes. Este maxi vestido floral está hecho de una tela suave y transpirable, que es perfecto para primavera, verano, otoño. Es muy cómodo de llevar.

Ideal con unos tacones altos de moda y tu collar favorito, con sandalias de tiras y lentes de sol; el diseño de cuello en V con tirantes delgados te hará lucir sexy y elegante. El maxivestido de encaje floral hecho con un aspecto súper femenino y elegante realzará tus curvas femeninas.

Tommy Hilfiger con una propuesta de manga corta

image.png

Tommy Hilfiger siempre marca tendencia en cuanto a moda se refiere. Te entrega un vestido de manga corta con estampado abombado con un estilo versátil:

Es adecuado para llevar en primavera, verano y otoño. Úsalo con estilo: los vestidos Tommy Hilfiger complementan el estilo muy hecho: combina con tu chaqueta, abrigo, tacones, sandalias y accesorios favoritos. En definitiva es el típico traje versátil que no pasa de moda con el paso del tiempo y la principal ventaja es que cuando lo uses nunca desentonarás. No necesitas más accesorios, pero si unas sandalias o tacones, dependiendo de la ocasión, que le dará el punto final a tu outfit.

Un vestido de cóctel Dresstells

image.png

Este DRESSTELLS es un vestido de cóctel estilo vintage, modesto que lo puedes llevar para bodas. Es un vestido formal, ajustado y acampanado que también es perfecto para el trabajo diario, lo que te ayudará a equilibrar tus necesidades de diversión de fin de semana y vestido de trabajo.

Esta vestimenta satisface diferentes necesidades de identidad, ya sea que seas adolescente, joven, madre o invitada de boda. Este vestido es adecuado para cada tipo de ocasión formal, como graduación, regreso a casa, cumpleaños, graduación, quinceañera, playa, boda, cena, vacaciones, bailes de máscaras, confirmación

El material se elaboración es lo suficientemente suave como para abrazar tu cuerpo y sentirse muy cómoda.

Un Hope & Henry de punto de manga larga

image.png

Hope & Henry ofrece este vestido de punto de manga larga y se logra una silueta impresionante con este clásico de fabricación mixta y acampanado con faja en la cintura. Cuenta con un corte favorecedor con costuras de princesa y cierre trasero con botón dorado en un tejido con mezcla de algodón orgánico sustancial y suave. ¡Un vestido para todas las ocasiones!

Hope & Henry es una empresa estadounidense nacida de la creencia de que la ropa hermosa y de alta calidad puede ser asequible para todos sin sacrificar el bienestar de la gente y el planeta, otra tendencia para 2024: ropa amigable con el ambiente, lo que está acorde con una respuesta a un consumo más consciente y responsable.

Una vestimenta casual BTFBM

image.png

La firma BTFBM pone a disposición esta indumentaria casual, una presentación muy aplaudida en 2023 y que se mantiene para 2024 siendo una opción clásica que no puedes dejar de agregar en tu guardaropa.

Es elegante y se puede utilizar para bodas, cuando estas se celebran de día. Pero si lo detallas le puedes dar el uso que consideres. Es delicado y tiene mangas largas ligeramente transparentes, cuello redondo, puños fruncidos con volantes y un cierre de botón en la parte posterior.

Si lo combinas con sandalias y sombrero para un look de vacaciones estarás elegantemente vestida. Combinado con tacones altos y joyas para completar un estilo delicado no cabe duda que impondrás tu propia moda.

R&M Richards Women's Long Jacket Dress

image.png

Este conjunto de vestido y chaqueta de dos piezas de R&M Richards ofrece un aspecto atemporal muy elegante. Con detalles semitransparentes y adornos brillantes harán de este un esencial para tu colección de ropa de noche.

Diseño clásico: una construcción mini acampanada adornada con un escote; el diseño versátil de este conjunto te hará ver perfecta en bodas, reuniones y pare de contar.

La colección de ropa de noche R&M Richards ofrece piezas clásicas y elegantes que te harán buscarlas una y otra vez, son unas de las características expuestas en este producto. Esta distinguida marca abastece moda de lujo y asequible para todas las formas del cuerpo, tamaños y sentidos de la moda.

Un vestido Hotouch acampanado

image.png

Hotouch Vestido acampanado, muy de moda para este 2024, de manga 3/4 y longitud por debajo de la rodilla tiene un estilo casual con dobladillo con vuelo que le da un toque sublime. Es simple y elegante y llevarlo te hará sentir más aristocrática y elegante.

Perfecto para primavera, verano, al aire libre, cita, club, playa, vacaciones, cita y ropa de trabajo casual; úsalo como un vestido formal para fiestas, noche, etc. Consejo de estilo personal: combina este vestido con collares en capas para un atuendo fácil diario lo que mejorá su aspecto. Pero si de simpleza y elegancia se trata tenerlo es un imperativo.

Un imperdible de Ever-Pretty

image.png

Ever-Pretty presenta este vestido de cóctel de gasa con cuello en V, vintage para mujer con dobladillo irregular totalmente forrado, sin brasier integrado. Es ideal para fiestas, invitaciones de boda, damas de honor, eventos formales. Es delicado, único, elegante y a la moda.

Perfecto también para cócteles o una opción formal como vestido de noche. Puede ser un excelente regalo para las mujeres. Ever-Pretty te ofrece vestidos elegantes y asequibles con un diseño único. Te mereces este bonito vestido de noche para casi cualquier ocasión casual o semi-formal. No lo usarás solo una vez. Lo puedes combinar con una pashmina. Hay varios colores. Entra a la "tienda" para más información del vestido.

FUENTE: AMAZON / DIARIO LAS AMÉRICAS