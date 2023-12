6 productos clave para sobrevivir una temporada de huracanes

La NASA explicó que un cambio en velocidad o dirección del viento con la altitud, desempeña un papel esencial en la formación de los huracanes. Aun no ha pasado la temporada y en el radar atmosférico es muy probable que otros fenómenos ocurran por lo que debemos estar preparados siempre.

En la época de huracanes hay que estar apertrechados con ciertos dispositivos de supervivencia y en respuesta a este fenómeno climatológico, hay varios productos que deben estar en el radar de emergencia en los hogares y las oficinas. Generalmente falla la luz eléctrica por lo que se requieren instrumentos manuales. A continuación se presentan seis productos que pueden convertirse en un aliado en el contexto de esa calamidad climática.

Es muy probable que reciba una orden de evacuar su casa, la cual debe seguir al pie de la letra. No vale la pena llevar la contraria al llamado de las autoridades y arriesgar su salud y seguridad. Aunque también le pueden decir que se quede en casa. Para ello debe tener opciones de comunicación portátiles.

En fin en ambos casos, recomiendan los expertos, tener consigo un kit de emergencia que incluya aparte de sus documentos personales, algunos productos clave para sobrevivir a una temporada de huracanes. Recuerde siempre que generalmente falla la energía eléctrica por lo que tener opciones manuales se hacen imprescindible.

UN KIT DE SUPERVIVENCIA

KIT SUPERVIVWENCIAUNO.jpg

Un kit de primeros auxilios es necesario y se convierte en un aliado perfecto. Contiene un suministro de preparación para desastres, para 72 horas. Incluye entre otros productos: Bloc, pedernal, silbato, guantes, Kit de primeros auxilios, linterna, cuchillo , ideal para tener disponible en temporadas de huracanes. Se ofrecen dos variaciones de supervivencia, creados para 2 y 4 personas. En esta presentación los artículos están organizados en bolsas con cremallera para mantener todo organizado y seco por el material resistente con el cual está elaborado. Incluye una guía de preparación para emergencias. Ver precio

Embed

Porciones de nutrientes

COMIDAEMERGENCIAAMAZON.jpg

Suministro de alimentos de emergencia para 30 días, alimentos de supervivencia. Desayuno, almuerzo y cena, 2 cubos, vida útil de 25 años, 298 porciones en total. Una característica que se destaca es el gran sabor de las comidas, para nada incípidas o aburridas. El kit de supervivencia de alimentos de emergencia contiene desayuno, almuerzo y cena, así como frutas secas, mezclas de bebidas y más. Cada alimento está hecho de ingredientes naturales Esas comidas pueden proporcionar hasta 1.800 calorías y 1.76 oz de proteína por día.

El suministro de alimentos es clave para todo ser humano por lo que tomar la precaución de tener a la mano, los nutrientes en casos de emergencia, es fundamental. Ver Precio.

Embed

A ponerse “pilas”

PILASAMAZON.jpg

En situaciones de calamidad natural, una pila convencional es la reina de la casa. Es lo más idóneo porque si bien es cierto existen las presentaciones recargables es probable que no haya servicio eléctrico por lo que es imposible recargar las baterías para algunos artefactos. Es un paquete que debe tener en su despensa para el uso de mandos a distancia, radios, controladores, juguetes y mantener entretenidos a los más pequeños. Estas pilas no recargables es un imperativo tenerlas .Los expertos sugieren agregar en su radar pilas cuya vida útil es precisamente en situaciones críticas de cuando falla la luz eléctrica.

Embed

Una linterna que ilumina su vida

Linternasamazon.jpg

Esté preparado para los cortes de energía con estas cuatro (4) linternas LED EVEREADY de larga duración. Incluye ocho (8) pilas AA Larga duración: linterna de mano con un tiempo de funcionamiento extralargo de 30 horas para una iluminación fiable cuando la necesites La linterna LED brillante es una linterna de emergencia ideal o para uso general para ayudarte a proteger a tu familia y obtener la iluminación que necesitas. Ver Precio.

Embed

Radio portátil, para escuchar las noticias

radio.jpg

Una radio portátil es un imperdible para la época de huracanes porque ante la falla eléctrica se pierde la comunicación y captar las ondas radioeléctrico a través de este aparato ayuda a las personas a mantenerse comunicadas y a seguir las instrucciones de las autoridades sobre qué hacer y las recomendaciones del caso. Hay variedad de modelos y colores, pero este modelo puede resultar muy favorable.

Es fácil de operar, cómodo de usar: no como otras radios que son demasiado pequeñas, esta radio de onda corta es lo suficientemente grande como para usar y fácil de operar tanto para ancianos como para niños. Más allá de eso, hay un ajuste de hora disponible para que puedas ver en la pantalla LCD, por lo que no es solo una radio FM, sino también un reloj, una plus que se agradece en momentos de emergencia. Comprar este radio transistor, aporta cierta seguridad. Ver Precio

Embed

Una manta caliente

COBIJA AMAZON.jpg

Música para los oídos. Una manta eléctrica térmica tamaño Queen de 84 x 90 pulgadas con doble control, 10 niveles de calefacción y 8 horas de apagado automático, suave y súper acogedora con protección de calentamiento rápido sin sobrecalentarse. Cuando ya las condiciones eléctricas han mejorado o ha regresado el servicio esta opción lo mantendrá caliente en su cama o en la sala de su casa.

Ajustes de temperatura y tiempo ajustables: La manta térmica eléctrica tiene 10 niveles de ajuste de control de temperatura (86° F-113° F), puedes configurar diferentes tiempos de apagado automático (1h-8h). Ya sea que estés durmiendo durante el día o durmiendo por la noche, se mantendrá lo suficientemente caliente y lo mejor es que se apagará automáticamente para garantizar la seguridad y la conservación de energía. Da una sensación de calidez y seguridad. Es un regalo ideal de protección y calidez para el cuerpo. Ver Precio

Embed

En conclusión a pesar de que las personas piensan que ya han vivido la experiencia por haber presenciado una etapa de huracanes, siempre es imperativo hacer una lista y seguir las recomendaciones. Lo mejor es anticiparse y prevenir y con ello ahorrar dinero y ganar tiempo, comprando además con calidad por las distintas oportunidades que se analizan con calma. Revisar las opciones de productos y precios, antes que se activen los vientos huracanados, pueden evitar grandes dolores de cabeza