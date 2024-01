Adriana Martín estrena nuevo podcast: "Thank You, Next!"

Con más de 10 años de experiencia en la televisión en inglés y español, Adriana Martín se convierte en la guía perfecta para explorar estos relatos de cambio y superación.

La temporada 1 comienza con el celebrity chef y presentador de “Hoy Día” de Telemundo, Chef Rafa Liendo, quien promete calentar el estudio sin temas prohibidos. Entre los invitados de la primera temporada están: el comediante Juan de Montreal, la actriz Adriana Cataño, el productor Kike Santander, el presentador Carlos Adyan, la cantante Diana Fuentes, el presentador Alberto Sardiñas, el productor Richard Borjas, la actriz Arlyn Broche, y muchos otros.

La producción y distribución de este imperdible podcast está a cargo de Pangea City, con la tarea de llevarlo a nuevos niveles en manos de A2 Media, la destacada agencia de medios dirigida por la experta en relaciones públicas Aileen Abella.

¡Prepárate para Thank You, Next @adrianamartinfit conversa con @thechefrafa , el nuevo integrante del show matutino "Hoy Dia" que esta calentando la cocina por Telemundo quien ademas de revelar los detalles de como mantiene esos 6-pack abs, nos comparte su clave del éxito y las veces que ha tenido que reinventarse • ¡No puedes perderte cómo una simple receta de arepa cambió el curso de su vida! • Sintoniza este fascinante episodio y prepárate para lo que viene. ¡Thank You, Next! Disponible este jueves, 11 de enero

Acerca de Adriana Martín

Adriana Martín es una reconocida experta en estilo de vida, personalidad de radio y televisión, autora y madre de dos hijos. Actualmente es colaboradora de nutrición en el programa matutino nacional “Hoy Día” por Telemundo. Fue la entrenadora ganadora en la primera temporada del reality show Mission Makeover de Lifetime TV, que le abrió la puerta para viajar por el mundo haciendo comerciales, incluidas integraciones de productos de salud y estilo de vida en QVC, HSN, Univision y el lanzamiento de su propia marca: Adriana. Serie Priority de Martín en HSN.

Adriana Martín es autora de EnForma Con Tu Vida, donde relata cómo luchó contra la depresión posparto y recurrió al ejercicio para ayudarla a recuperar el control de su vida. Martín anima a sus seguidores a vivir un estilo de vida saludable porque se aman a sí mismos, no porque odien la forma en que se miran en el espejo. No duda en compartir cómo disfruta una copa de vino y que todo es parte de un estilo de vida saludable.

Acerca de Randy Wallz

Randy Wallz, es productor ejecutivo y musical, coach de talentos, presentador de podcasts y actor de doblaje. Graduado de la secundaria con honores en producción de TV, ganó Mejor Voz en Florida 2009. Wallz triunfó en "Generación 23" de Univision, se unió a Univision 23 Miami, estudió en Miami Dade College, la Universidad de Miami, SAE Institute of Miami y Berklee Online.

A lo largo de su carrera ha enseñado a más de 1.200 estudiantes el arte de trabajar frente a la cámara. Actualmente, Randy lidera los equipos de Pangea City, WecordStudios, Pangea Academy y Bulla Factory Entertainment. Su voz versátil, presentada en Netflix, HBOMax, Hulu y las principales campañas de Fortune 500, solidifica el impacto de Randy en el ámbito del entretenimiento global. Instagram: @randywallz

Acerca de Pangea City

Pangea, fundada en 2013, ha sido una fuerza pionera en radio digital, entretenimiento y contenido digital en Miami. Con una cartera de más de 300 programas, se erigen como una empresa de medios pionera y desempeñan un papel fundamental en la industria. Han participado activamente en eventos importantes como los Latin Grammy, Latin Billboards, Latin AMA y muchos otros, logrando constantemente más de 10 millones de impresiones en sus diversas plataformas.

La influencia de Pangea se extiende más allá de la creación de medios; han creado una serie de eventos llamados LatinRoots dedicados a la comunidad de artistas, enfatizando la música en vivo con un toque de otras expresiones de arte. También han nutrido a los mejores talentos a través de sus programas de capacitación, lo que resultó en colaboraciones con gigantes de la industria como Sony Music, Universal, Univision, Telemundo, ESPN, Spotify y Netflix. Fundada por la fallecida luminaria de la televisión Edgard Paredes y el director ejecutivo Randy Wallz, Pangea es un ejemplo de profesionalismo y experiencia en los medios hispanos. Su notable trayectoria los ha visto expandirse a varias ciudades, cubriendo eventos internacionales desde Las Vegas hasta Colombia y desde California hasta Guatemala.

