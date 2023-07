Comediante Josué Comedy expande su humor con nuevo podcast

-¿Qué temas abordas en Las 5 de Josué Comedy?

Llevo mucho tiempo creando contenido para las redes sociales, pero siempre era contenido de comedia, sketches. Y en este giro que le estamos dando a mi carrera tratando de internacionalizarla un poco, ya que tenía un nicho bastante exclusivo de mis seguidores en las redes, de audiencia puertorriqueña, hemos tratado de ver de qué manera podíamos colaborar con diferentes artistas sin que tengan que hacer comedia, porque no todo el mundo es comediante.

Así que se me ocurrió un concepto distinto a lo que son los podcasts, donde simplemente se hacen entrevistas y se conoce más a fondo la vida de un artista, esas cosas que son buenas pero que no domino porque no soy entrevistador. Quería hacerlo de una manera que fuera jocoso, divertido, pero que el artista también se sintiera cómodo.

Y en Las 5 de Josué Comedy escojo cinco preguntas jocosas, ya sea de la carrera o de la vida personal del artista dentro de mi estilo que es sano y familiar.

Una de las preguntas puede ser sobre una vergüenza que hayan pasado en el escenario y cómo la resolvieron. Y con esas cinco preguntas el artista nos da un poquito de su historia que la gente no conoce.

-¿Qué dirías que es lo más difícil de hacer reír?

Cuando haces comedia para la familia, tienes que ser muy cuidadoso con los temas que tocas, y con el lenguaje que usas. Yo no uso doble sentido ni malas palabras, porque sé que habrá padres con sus niños, porque quiere apelar al sano entretenimiento.

En mi caso, creo que lo más difícil es asegurarme que la historia que estoy contando sea lo suficientemente graciosa para que la gente se pueda reír.

-¿Qué temas abordas en tus shows?

La mayoría de mis historias son rutinas sobre mi familia, sobre la niñez, el matrimonio, la crianza, cosas cotidianas que vivimos en nuestros hogares latinos. Comparo la crianza de antes con la de ahora que soy papá. Estoy en medio de una gira de mi show que se llama Soy un papá fresita, que habla sobre lo difícil de ser un padre que no tiene habilidades para la construcción, para enseñarle a su hijo a defenderse. Usando mi historia la gente se puede reír mucho de mis vivencias.

Creo que esa comparativa de la crianza de antes con la de ahora es muy efectiva dentro de mi show.

-¿Qué es un papá fresita?

Soy puertorriqueño y dentro de nuestra cultura el hombre fresa es el hombre que en efecto no tiene las habilidades que se esperan de un hombre latino. Cuando nace el nené de la casa se espera que sea el que va a ayudar a cortar el patio, a cambiar las llantas del auto. Pues yo no tengo ninguna de esas habilidades, lo he intentado toda mi vida, mi familia intento que fuera yo el que cortara el patio. Y soy fresita, a mí me va mejor cocinando, planchándole el pelo a mi esposa, pasándole el blower (secador de pelo).

Entonces cuando te conviertes en padre tiene que haber alguien que le monte la cuna al niño, que le monte la bicicleta, que le enseñe a defenderse. Pues como papá fresita me he encontrado muchísimos retos que han hecho una comedia excelente, donde la gente se ríe por una hora y media de mis tragedias como papá fresita.

-Ahora estás de gira por EEUU con ese show de comedia, ¿cómo es esa experiencia de estar de gira con un show de comedia?

Gracias a Dios esta es la cuarta gira que hago de standup comedy por EEUU, hice Como en la sala de tu casa, Después mi suegra no me deja, Eso no da risa y ahora este, Soy un papá fresita.

De todo lo que hago, lo que más disfruto son las giras, porque hacer videos es bonito, cuadrar detalles de producción es interesante, pero estar en el escenario, ver diferentes personas de diferentes estados riendo con algo que te tomó tanto tiempo preparar, es un sentimiento que no tiene precio.

Además, tengo un grupo de trabajo que son mis amigos, que amo, y que cada vez que nos unimos y podemos viajar juntos y hacer la gira, es demasiado entretenido. Y tengo el privilegio de viajar con mi esposa y mi hijo. Así que es como si estuviera en casa todo el tiempo, es una bendición.

-Tú niño tiene tres años, ¿ya entiende qué eres comediante?

Poco a poco lo está entendiendo, ya ve esta camisa y dice: Josué Comedy. Esta en todos los shows, casi siempre está conmigo en los camerinos. Siempre me gusta tenerlo cerca y que vea lo que papá hace, y que siga conectando con nuestro trabajo. Ya habla del show, ya canta conmigo las canciones. A veces sale al escenario al final del show, la gente le aplaude. Poco a poco sabe que papá se dedica a entretener.

- ¿Qué es lo que más disfrutas de ser papá

Ha sido tan bonito. Tengo 39 años, me convertí en padre hace tres años, ya era un joven adulto. Tengo un amigo que una vez me dijo: no te imaginas la vida con hijos, pero cuando los tienes no te imaginas la vida sin ellos. Y creo que esa es la mejor manera de describirlo. Ahora todo lo hago pensando en él, en mi familia y en lo que un día pueda dejarle como legado, en darle un buen ejemplo. Por eso me llena de orgullo hacer entretenimiento para las familias y que funcione. Poderme levantar todos los días y verlo y sabe que tengo que ser mejor persona por él, me llena muchísimo el corazón.

- ¿Cuándo regresas a Miami

Estuvimos en Hollywood, Florida, hace poco. Estamos tratando de conseguir teatro en Miami, es un poco complicado conseguir fechas, porque Miami es la ciudad del entretenimiento, pero ya estamos trabajando en eso.

Lo más cerca de Miami que estaremos, por el momento, será en Orlando, el 16 de septiembre, en el Osceola Performing Arts Center.

Tengo la dicha de que a la gente viaja a ver los espectáculos. En el de Hollywood me encontré a mucha gente de Georgia porque aún no he llegado allá.

Para más información sobre la gira, visite josuecomedy.com.