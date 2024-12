Ana Casanova: Cómo su contenido gastronómico conquista audiencias internacionales

Embed - Ana Casanova on Instagram: "NAVICOOKS Día 4 de 22: Buñuelos de viento El detallito perfecto para regalar!!! Están espectaculares la naranja le da el toque mágico Ingredientes 1 taza de harina 1/2 taza de leche 1 huevo Ralladura y jugo de media naranja 1 cdita vainilla 1/2 taza de azúcar 2 cdas canela Aceite para freír Casanovacooks pro tip - tienes que calentar el aceite y el molde. Sin que estén hirviendo de otra manera no va a funcionar - cuándo lo saques, límpialo, bien, debe de estar caliente, pero no aceitoso. - sumérgelo en la mezcla tres cuartas partes - mete al aceite sin que toque el sartén y muévelo ligeramente. Como mi diseño está muy trincado, me ayude con un tenedor para despegar las orillas cuando vi que se empezaba a dorar. Puedes hacer lo mismo si no se despega. - si te queda chicloso o pegado al molde quiere decir que o tu aceite o tu molde no estaba caliente . . . #casanovacooks #chefanacasanova #navicooks #buñuelos #buñuelosdeviento"

View this post on Instagram A post shared by Ana Casanova (@casanovacooks)