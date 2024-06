Aneeka muestra un imparable crecimiento en la música

CEREMONIA El musical "The Outsiders" y la obra "Stereophonic" triunfan en los Tony

La cantante explicó que, a los 19 años, se mudó a la Ciudad de México para perseguir su sueño de ser una artista reconocida y conectar con el público a través de su voz y música.

“A los 20 años, grabé mi primera canción, ‘La Crema’, en dueto con Big Metra, uno de los pioneros del rap en México y poseedor de un récord Guinness. Esta canción se convirtió en un clásico del hip hop mexicano. Después de nueve años de búsqueda, grabé mi primer disco ‘Ni antes, ni después’, que me valió una nominación al Latin Grammy en 2014 como Mejor Nuevo Artista y otra nominación en Premios Lo Nuestro en 2015 como Artista Revelación. Mis sencillos han tenido gran acogida, especialmente ‘Sin Combustible’, que alcanzó el puesto número 2 en Monitor Latino”, contó la artista.

Aneeka comentó que ha enfrentado muchos desafíos, desde luchar con ella misma hasta aceptar que cantar bien no es suficiente en esta industria.

“Uno de los mayores desafíos fue una cirugía de cuerdas vocales en 2023, que requirió una ardua recuperación. También he enfrentado la creciente importancia de las redes sociales, donde los números a menudo pesan más que el talento. Aprender a manejar todos los aspectos de mi carrera, desde la producción de videos hasta el manejo de redes sociales, ha sido crucial”, confesó.

Embed

La mayor satisfacción ha sido descubrir su propósito de vida: cantar y mover almas con su voz.

Como subrayó, “saber que mi música forma parte del soundtrack de vida de muchas personas es invaluable. Cada aplauso y cada comentario positivo me reafirman que todo el esfuerzo ha valido la pena”. Como subrayó, “saber que mi música forma parte del soundtrack de vida de muchas personas es invaluable. Cada aplauso y cada comentario positivo me reafirman que todo el esfuerzo ha valido la pena”.

De lo más destacado de su trayectoria, la joven indicó: “Grabar ‘La Crema’ con Big Metra y cantar en los Latin Grammy poco después de lanzar mi primer disco han sido experiencias destacadas. Ser nominada como Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy en 2014 y audicionar para La Voz México con mi tema ‘Sin Combustible’ también son logros significativos”.

Embed - Login • Instagram View this post on Instagram A post shared by morfo3030 (@morfo3030)

Al preguntarle sobre sus influencias, la artista respondió: “Desde muy niña, he admirado a Laura Pausini y Shakira. Sin embargo, mi perspectiva vocal cambió al escuchar a Christina Aguilera, Alicia Keys, Celine Dion, Whitney Houston y Mariah Carey. Estas grandes voces me inspiraron y me ayudaron a desarrollar mi propio estilo vocal”.

Aneeka les aconseja a los jóvenes que recién comienzan, que trabajen constantemente en su talento y se preparen para críticas y rechazos: “La constancia y disfrutar el camino son clave. Aprendan a manejar las redes sociales y confíen en ustedes mismos”.

Por último, la artista en ascenso expresó que le gustaría que se valorara más el talento real y auténtico, más allá de los números en redes sociales: “Que se apoye a los artistas por lo que crean con su talento, no solo por su popularidad en línea”.

Para más información puede seguirla en su cuenta de Instagram: @aneekamusic