El musical "The Outsiders" y la obra "Stereophonic" triunfan en los Tony

Vivienne Jolie-Pitt, Justin Levine, Angelina Jolie, y miembros del musical de "The Outsiders" en la 77a entrega de los Premios Tony el domingo 16 de junio de 2024, en Nueva York.

NUEVA YORK.- The Outsiders, una adaptación cruda de la clásica novela juvenil, se apoderó el domingo en la esencia de Broadway al ganar el premio Tony al mejor musical nuevo en una noche en la que las mujeres tuvieron avance.

En su discurso, el productor Matthew Rego agradeció a Hinton, quien se encontraba entre el público en el Lincoln Center de Manhattan: "Susie, estoy aquí para decirte que tu historia y su eterno mensaje de amor y familia y de permanecer fieles ha cambiado para siempre todas nuestras vidas".

Stereophonic, la obra sobre una banda similar a Fleetwood Mac que graba un álbum durante un año turbulento y que les cambió la vida, ganó el premio a la mejor obra nueva y tuvo la mayor cantidad de premios totales de la noche con cinco. Fue escrita por David Adjmi, con canciones del exmiembro de Arcade Fire, Will Butler.

"¡Oh, no! Mi agente me dio un betabloqueante (medicamento que reduce la presión arterial), pero no está funcionando", dijo Adjmi. Agregó que la obra tardó 11 años en manifestarse.

"Fue un viaje muy difícil para llegar hasta aquí", dijo. "Necesitamos financiar las artes en Estados Unidos".

Hazaña de las mujeres

Dos invitados especiales electrizaron a la multitud: Jay-Z y Hillary Rodham Clinton.

Esta última, productora de un musical sobre sufragistas, presentó Suffs."He estado en muchos escenarios, pero esto es muy especial", dijo Clinton. "Sé un poco lo difícil que es lograr un cambio".

En la primera presentación musical, Alicia Keys apareció al piano mientras el elenco de su musical semiautobiográfico, Hell's Kitchen, presentaba un popurrí de canciones. Cantó el éxito de 2009 de ella y Jay-Z Empire State of Mind, uniéndose al rapero en medio de un aplauso salvaje.

Más tarde, la debutante Maleah Joi Moon ganó el premio a la mejor actriz principal por Hell's Kitchen, superando el desafío de la veterana Kelli O'Hara. La joven de 21 años, que interpreta un papel basado libremente en la vida de Keys, dedicó su premio a sus padres.

Danya Taymor, cuya tía es Julie Taymor, la primera mujer en ganar un premio Tony por dirigir un musical, se convirtió en la sexta mujer en ganar el mismo premio por The Outsiders.

Luego, Shaina Taub, la segunda mujer en la historia de Broadway en escribir, componer y protagonizar un musical de Broadway, ganó el premio a la mejor banda sonora, la novena mujer en hacerlo. La creadora de Suffs ya había ganado el premio al mejor libreto esta misma noche.

"Si te sientes inspirado por la historia de Suffs, por favor asegúrate de que tú y todos tus conocidos se hayan registrado para votar y votar, votar, votar", dijo. Taub dijo que la victoria era para todas las chicas ruidosas: "Sigan adelante".

Otros galardonados

Jeremy Strong se llevó a casa el primer gran premio de la noche. La estrella de Succession obtuvo su primer Tony por su trabajo en la reposición de la obra política de Henrik Ibsen de 1882 Un enemigo del pueblo. El premio al mejor actor principal en una obra de teatro se suma a su Emmy, el Premio del Sindicato de Actores de la Pantalla y su Globo de Oro.

Kara Young, la primera artista negra en ser nominada a un Tony tres años consecutivos, ganó esta vez como mejor actriz de reparto en una obra de teatro por Purlie Victorious, la historia del plan de un predicador negro para reclamar su herencia y recuperar su iglesia del dueño de una plantación.

"Gracias a mis antepasados", dijo, dando las gracias a una lista que incluía al dramaturgo Ossie Davis y a su coprotagonista Ruby Dee, quien originó su papel.

El astro de Harry Potter, Daniel Radcliffe, cimentó el giro de su carrera teatral al ganar el premio al mejor actor en un musical, su primer trofeo en cinco espectáculos de Broadway. Ganó por la reposición de Merrily We Roll Along, el musical de Stephen Sondheim y George Furth que retrocede en el tiempo.

"Esta es una de las mejores experiencias de mi vida", dijo Radcliffe. "Creo que nunca volveré a tenerlo tan bien". También agradeció a sus padres por poner a Sondheim en el auto cuando era pequeño.

Merrily también fue nombrada mejor reposición musical y le valió a Jonathan Groff su primer Tony, como actor principal en un musical. Groff, previamente nominado por Spring Awakening y Hamilton, agradeció a sus coprotagonistas Lindsay Méndez y Radcliffe, ambos emocionados en la audiencia.

Groff, quien dijo que solía ver a los Tony en Pensilvania cuando era niño, también agradeció a sus padres y a su hermano por dejarlo representar escenas de I Love Lucy cuando era niño. "Gracias por permitir siempre que mi bandera ondee sin hacerme sentir raro por ello", dijo.

Kecia Lewis, quien interpreta a una formidable profesora de piano en Hell's Kitchen, también se llevó a casa su primer Tony. La veterana de 40 años hizo su debut en Broadway a los 18 en la compañía original de Dreamgirls.

"Este momento es el que soñé durante esos 40 años", dijo. "¡No te rindas!".

La gala

Appropriate, el espectáculo de Branden Jacobs-Jenkins centrado en una reunión familiar en Arkansas, fue nombrada mejor reposición de una obra de teatro. Jacobs-Jenkins también agradeció a Davis, diciendo que no habría Appropriate sin Purlie Victorious.

La estrella de Appropriate, Sarah Paulson, agregó un Tony a la mejor actriz principal en una obra de teatro a su vitrina de premios. Paulson dijo que estaba encantada de poder indagar en la condición humana: "Este es el corazón y el alma de lo que hacemos y me siento muy honrada de estar entre ustedes".

Chita Rivera, tres veces galardonada con el premio Tony, recibió un homenaje especial de Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell y Bebe Neuwirth. Se proyectaron imágenes de su trabajo en Chicago, Kiss of the Spider Woman (El beso de la mujer araña) y West Side Story (Amor sin barreras) mientras bailarines interpretaban sus éxitos. La anfitriona Ariana DeBose, quien ganó un Oscar por el papel de Anita en West Side Story de Rivera, se unió.

DeBose, quien ha sido tres veces presentadora de la ceremonia, también co-coreografió el número original de apertura, This Party's for You. La canción animó a aquellos que se sacrifican por su arte: "Aprenderás que el cine y la televisión pueden hacerte rico y hacerte famoso. Pero el teatro te hará mejor".

Las actuaciones también incluyeron una versión intensa y espeluznante de Willkommen de la reposición de Cabaret dirigida por Eddie Redmayne, Pete Townshend tocando la guitarra para The Who's Tommy y un estruendo desordenado de The Outsiders que incluyó agua cayendo, cubos de tierra, varias alfombras y un camión en el escenario.

En la ceremonia también hubo probadas de próximos espectáculos, invitando a Nicole Scherzinger, quien protagonizará la reposición de "Sunset Boulevard", a cantar la sección In Memoriam. Nick Jonas y Adrienne Warren, anunciados hoy como estrellas de The Last Five Years de 2025, fueron presentadores.

Scherzinger cantó What I Did for Love cuando aparecieron los nombres, incluido el dramaturgo Christopher Durang y los actores Alan Arkin, Glenda Jackson, Louis Gossett Jr. y Treat Williams.

FUENTE: AP