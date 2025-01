Autora venezolana impulsa la reivindicación de la sexualidad femenina

Luego de cautivar al público con su opera prima Tu marido me engaña (2018), Claudia Uzcátegui llega a Miami con su segunda obra, Cometí la locura de amarte, que, aunque vinculada a su predecesora, no forma parte de una saga literaria.

En la novela - que presentará en Miami en marzo del 2025 - la autora abre el debate sobre cómo concebimos las relaciones amorosas y cómo las carencias afectivas y los traumas de la infancia influyen en nuestra manera de amar.

“Fernando, el protagonista de mi novela anterior, es el padre de mi protagonista actual”, comparte la autora sobre el guiño que vincula ambos textos. Sin embargo, en esta nueva historia, Uzcátegui se adentra en las profundidades de las consecuencias más sombrías de una relación extramatrimonial, desnudando con sutileza y valentía los intrincados caminos de la infidelidad y los triángulos amorosos, temas tan complejos como imprescindibles.

De este modo, sin pretender ser pedagógico o educativo, Cometí la locura de amarte es un libro que invita a adentrarse en las profundidades de las relaciones amorosas, revelando cómo las carencias afectivas y los traumas de la infancia moldean nuestra forma de amar y de elegir compañía. Claudia Uzcátegui aborda estos temas con maestría, apoyándose en su formación en Ciencias Políticas, que le permitió comprender las raíces del feminismo y el empoderamiento, y trazar en sus páginas un mapa íntimo de emociones, desafíos y transformación.

“Yo me autoproclamo feminista y siento que todas las mujeres debiéramos serlo, ya que gran parte de nuestros derechos se conquistaron gracias a las luchas de este movimiento”, declaró la autora que no solo cuestiona a su entorno, sino también a ella misma, reconociendo la sexualidad como un aspecto íntimo de nuestras vidas, pero a la vez profundamente humano. De ahí la relevancia de tratarlo.

‘Cometí la locura de amarte’ se presenta bajo el sello Dejavú Ediciones, y destaca por incluir una nota de la autora Nacarid Portal e ilustraciones de Chriss Braund.

La novela que ya está disponible en Amazon en formato físico y digital será presentada en Miami el próximo 4 de marzo a las 7 pm en Books & Books de Coral Gables.

