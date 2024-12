"El arte de volver a empezar", un libro para reflexionar sobre la plenitud

Con esta antesala, la autora asegura que el texto no solo es una guía para sobrevivir, es un llamado a vivir a plenitud. A través del autoconocimiento y un buen autoconcepto, cada página recuerda al lector que todos tienen el poder de transformar sus vidas, por lo que el libro se convierte en una sincera reflexión sobre las áreas que muchas veces se discuten desde el silencio interno.

Origen de El arte de volver a empezar

"Trabajando con personas, y con mis estudios de psicología positiva e inteligencia emocional, me he dado cuenta que los seres humanos somos todos iguales, pues todos partimos de un mismo origen, lo que nos hace diferente son nuestras vivencias, creencias, preferencias y por ende nuestra forma de enfrentar los desafíos de la vida", plantea la autora.

Es así como Pricila Crunkse, gracias a sus conocimientos en el área y disposición para enseñar, crea El arte de volver a empezar.

"Entendiendo que no todos tenemos la capacidad de interpretación de las circunstancias dolorosas o los cambios de la misma forma, me animé a escribir un libro con herramientas prácticas que te invita a aceptar el pasado como fue y a abrazar los nuevos cambio con una actitud de alegría. Siempre me ha motivado servir porque entiendo que lo aprendido no tiene sentido si no lo puedes compartir con otro", dice.

"Es un libro lleno de información valiosa y probadas, que te ayudarán a entender que las adversidades del pasado solo han sido parte del proceso de fortalecimiento", finaliza.

Sobre la autora

Pricila Crunk es una autora, comunicadora social e influencer originaria de República Dominicana. Su historia personal de superación y reinvención es un testimonio que inspira a su audiencia.

Tras completar su formación en Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Pricila se trasladó a Estados Unidos para seguir creciendo profesionalmente.

Fundadora de la academia La Dama Elegante, ha impactado vidas con talleres sobre etiqueta y protocolo. Su obra anterior, El arte de transformarte, se convirtió en bestseller global.