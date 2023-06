Biannyi Peguero: "No se rindan nunca, siempre hay un mejor mañana"

Tiene certificaciones en Emprendimiento Innovador por Harvard Business School, en recaudación de fondos por Boston University, y en coaching por el equipo de John Maxwell, entre otras. Recientemente el Ministerio de la Juventud de República Dominicana le otorgó el Premio Nacional de la Juventud, en la categoría de “Superación y logros personales”.

Además, está a punto de recibir su licenciatura en Administración de Empresas, por Keiser University, con lo que será la primera de su familia en graduarse de la universidad.

Su historia comienza en su natal Baní, al sur de República Dominicana, “un pueblo hermoso con personas hermosas”, como lo describe. “Mi infancia la recuerdo con mucha felicidad, la familia siempre estuvo unida, crecí con mis primos, con mis abuelas”, recordó. A temprana edad llegó su inclinación por las artes: “Mi mamá decía que yo iba a ser una actriz muy famosa”.

Y despuntaba con dotes artísticos: “Tomaba clases de teatro, pintura, danza, hasta que me inscribí en la academia de modelaje Barbizon School”. Allí adquirió conocimientos que aún le ayudan con su carrera actual.

Una corona, un despertar

Pero para la talentosa joven no todo fue color de rosa. "Los obstáculos son el coste de la grandeza", afirmó el escritor Robin Sharma, en una frase que puede aplicarse a la vida de Biannyi Peguero. Su primer encuentro con los conflictos emocionales llegó en la adolescencia.

Según confesó: "Mi familia era disfuncional, mi papá no residía en el país. No los culpo, porque mis padres me dieron lo que tenían a su disposición. Entendían que dándome cosas a nivel económico estaban supliendo el amor que yo necesitaba como adolescente".

Además, con apenas 19 años se convirtió en madre. Por si fuera poco, cuando su bebé tenía cuatro meses “mataron al padre, que era policía en Santo Domingo”.

Vivió además la experiencia de ser una inmigrante en Estados Unidos, donde vive desde hace 10 años. “El primer año tuve una depresión muy grande, al punto de que intenté suicidarme”, reveló. Y sumó: “Mi terapeuta me ayudó a identificar esos hobbies que me hacían vibrar, y uno de ellos era modelar”. Peguero, que vivía en Boston, participó en el certamen “Miss Belleza Latina Internacional” y ganó la corona en 2018.

“La corona es mi despertar, porque pasé por violencia doméstica, y estaba sin casa, durmiendo en un carro, sin dinero, y debía presentarme en lugares pero no podía por mi situación. Decidí no firmar contrato y entregué mi corona”, se lamentó. Vivió la paradoja de que cuando llegó su oportunidad tuvo que dejarla ir. “Fui a una iglesia cercana y dije: ‘Señor, no vengo a pedirte, solo quiero que me des lo que creas que necesito’. Así comenzaron a llegar personas puntuales a mi vida que me ayudaron”, aseveró.

Biannyi vivió con su agresor por más de un año y al mismo tiempo veía a una terapeuta. “Cuando uno está dentro de un círculo de violencia hay muchas cosas en juego. En terapia te ayudan a entender la situación en la que te encuentras. Y comienzas a sentir que tienes que asumir responsabilidad, que uno es dueño de sus propios actos”, subrayó.

Como amplió, “ese año me iba por horas a un Dunkin’ Donuts a soñar despierta. Fue un año de planificación intensa. Cuando tomé la decisión se me hizo muy fácil no regresar porque ya entendía lo que merecía como persona, no solo como mujer, no lo veía como una cuestión de género, sino como una necesidad humana”. De hecho, “no sabía apreciar lo que era sentarme en un parque y respirar”.

Aunque subraya que cada situación es distinta, si tuviera que aconsejar a esas mujeres que pueden estar sufriendo violencia doméstica, les diría: “Si sientes que algo anda mal en una relación, respira, siéntate y toma tu espacio para mirar fuera de la caja qué es lo que sucede”.

Más luz que sombra

Mientras escribía su libro “Luces y sombras de una mujer valiente” (publicado en 2022), Biannyi Peguero descubrió “que había muchas cosas que sanar. Me tocó contar la historia que mi mamá ni siquiera sabía aún. Cuento hechos puntuales, como me sucedieron, y qué hice para salir de esas situaciones”.

“En el libro puedes hasta escribir, porque dejo espacios donde puedes responder las preguntas que me hacía, pues eso fue lo que me ayudó. Así que es una guía. La idea no es presentarle a la gente mis problemas, sino las soluciones que me ayudaron a salir adelante”, declaró.

Una ventaja es que “lo puede leer cualquier mujer, no importa en la posición en que esté, lo escribí en un tono muy llano para que llegue a todo el mundo”.

En paralelo a este libro nació la idea de crear la Fundación SOS Mujer Extraordinaria en 2021. “Quería algo más integral”, afirmó Peguero, quien lideró el año pasado la campaña ‘No me pegues en nombre del amor’, con un impacto en 2.000 mujeres a nivel presencial y más de 300.000 personas en redes sociales. “Se hicieron una serie de eventos para que la mujer se integrara, y se abordaron temas como autoestima y el valor de la familia, así como talleres para guiar a las mujeres”, enfatizó.

Como anotó Peguero sobre la premisa de la fundación, “al dedicar mi tiempo y esfuerzo a mejorar la vida de estas personas, he generado un impacto positivo en su comunidad, promoviendo la igualdad de género y reduciendo la brecha económica y social entre los miembros de la comunidad”.

“Una historia de fracaso se puede convertir en una historia de éxito. Yo soy creyente de que hay que abrir espacios seguros para la mujer. Ahora estamos trabajando en una campaña social en Santo Domingo, que será en julio, para la prevención del embarazo en la adolescencia. Tendremos foros y talleres, cerrando con un campamento para 80 jóvenes y líderes de diferentes comunidades para que ellos reproduzcan el mensaje. De granito en granito se cambia el mundo”, resaltó.

Como adelantó, “en noviembre habrá una feria totalmente gratis que va a involucrar varios ministerios de República Dominicana, además de Nueva York, Boston y Connecticut. Sé que va a unir muchas fuerzas a esta causa”.

Emprendedora todoterreno

La joven dominicana siempre está aprendiendo, porque, en efecto, la vida siempre le está enseñando muchas lecciones. “Mi fuerza en los negocios viene por mis padres, quienes desde pequeña me enseñaron que hay que ganarse el dinero de manera honrada”, constató.

Biannyi ha demostrado tener un afinado instinto para el emprendimiento, y ha experimentado en diversas áreas. No obstante, el material con el que mejor trabaja es el ser humano, gracias a su capacidad de entender los procesos emocionales más profundos, y a su habilidad para encontrar soluciones a dilemas que parecerían imposibles de arreglar.

“Cuando conocí a mi prometido, él me dio una luz sobre los negocios y descubrí que hay muchas oportunidades. Por eso quiero brindarle a la comunidad latina herramientas para que puedan crear fundaciones sin fines de lucro. Porque tenemos la apreciación de que tener una fundación es tener una cuenta de Instagram, tener una causa, hacer un evento y ayudar a un grupo de personas. Pero si te fijas en los modelos de negocios de grandes fundaciones, funcionan como grandes corporaciones”, contó.

Biannyi es una soñadora y sus planes lo demuestran:

"Me gustaría estar en televisión, en un segmento de un programa donde pueda impactar a más mujeres, no de la manera bonita, sino de la manera real. Me veo hablándole a miles de personas, contando mi historia y llevando a las personas de la mano. Eso es lo que me hace vibrar cada día".

¿Qué hace falta para lograr una estabilidad emocional? Biannyi lo tiene claro: “Lo que me ha funcionado es quitarme los sombreros en cada una de las actividades en las que estoy. Cuando soy mamá, lo soy al 300%, pero en ese momento me quito el sombrero de ser la mujer de la fundación, de las redes. Porque cuando estás en un espacio y estás a medias, no estás dando todo”.

Sus hijos le dan fuerzas para asumir tantas responsabilidades. Como planteó, busca que ellos estén orgullosos de sus sacrificios, “que no se rindan nunca, siempre hay un mejor mañana”.

Puede conocer más sobre su labor en su cuenta de Instagram

