Carla Mendoza bautiza su libro "La Vida es una Venta" en Miami

El encuentro reunió a colegas, líderes de la industria de seguros y personalidades de la televisión y la radio

Carla Mendoza en la presentación de su libro. 

Daniela Kosan y Ramón Castro presentaron el libro de Carla Mendoza. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Miami – La asesora de seguros Carla Mendoza, reconocida por su liderazgo en la comunidad hispana, bautizó oficialmente su primer libro, La Vida es una Venta, en un evento especial celebrado en Doral Steakhouse. La velada contó con la conducción de la animadora venezolana Daniela Kosan y el comunicador Ramón Castro, creador de Let’s Connect.

El encuentro reunió a colegas, líderes de la industria de seguros y personalidades de la televisión y la radio, quienes resaltaron la trayectoria de Carla y validaron las estrategias que ha compartido durante más de ocho años de experiencia en Estados Unidos.

Daniela Kosan y Ramón Castro presentaron el libro de Carla Mendoza.

En su intervención, Carla destacó que este libro “no es solo para corredores o agentes de seguros, sino también para cualquier persona que desee apasionarse por las ventas”. Según la autora, todos vendemos desde que nacemos —nuestra imagen, percepciones y opiniones—, y aprender a usar esas herramientas en los negocios puede generar resultados económicos extraordinarios.

Carla Mendoza, abogada y periodista de profesión en Venezuela, emigró a Estados Unidos para incursionar en el mundo de los seguros. Hoy dirige CM Insurance Advisors, una agencia con presencia en 42 estados y más de 5,000 clientes asegurados. Su misión ha sido educar y proteger a la comunidad hispana en temas de salud, vida y planificación financiera, y ahora con La Vida es una Venta, busca impactar también en el ámbito de las ventas y el crecimiento personal.

"Este libro es una herramienta para transformar la forma en que entendemos la venta, no como una obligación, sino como una habilidad que puede abrirnos puertas en cualquier etapa de la vida", afirmó Mendoza.

El lanzamiento contó con el respaldo de líderes de la industria de seguros, quienes acompañaron a Carla en esta nueva faceta como autora. Mendoza aseguró que continuará trabajando en la formación de equipos y en la educación de los hispanos, convencida de que el conocimiento y la preparación son la base del éxito.

Para conocer más sobre Carla Mendoza y su libro, se puede visitar @carlamendozaoficial y @cm.insurance en Instagram.

