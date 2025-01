Cineasta en Miami rinde homenaje a Paquito D'Rivera con emotivo documental

Jorge Soliño, melómano desde la niñez y músico también (tocaba el bajo en bandas de rock en Cuba), le ha hecho a D’Rivera un homenaje a la altura de su trayectoria musical.

En charla con este rotativo, el cineasta recordó que “era un niño en Cuba cuando salió Irakere, y la Orquesta Cubana de Música Moderna”.

“Las cosas que hizo la orquesta con Paquito fueron legendarias. Irakere cambió la historia de la música cubana, hizo algo parecido a lo que hicieron los Beatles, uniendo la música popular con la clásica. Eran músicos de concierto, maestros del más alto nivel, y de pronto estaban haciendo música popular”, precisó.

El documental, cuyo título es un guiño a la canción A Day in the Life, de los Beatles, inmortaliza una noche irrepetible: el 8 de noviembre de 2015, en el club Habana 305 de Miami, cuando un grupo de músicos se reunió para rendir homenaje a D’Rivera.

Soliño, que solía visitar ese club en Miami (ya cerrado), supo de parte de Ricardo Oramas, quien era el dueño del sitio, que se preparaba un concierto con música de Paquito D'Rivera. Así surgió la idea de grabarlo y después se vería qué ideas les daba el material.

“Se presentó el quinteto de Aldo Salvent, y además Oramas invitó a amigos de Paquito de toda la vida, como Carlos Averhoff y Ahmed Barroso. Y aprovecharon que Paquito estaba de visita en Miami y había venido con su quinteto. Eso pasa una vez en la vida, que se reúnen tantos amigos que no se habían visto por años”, dijo Soliño.

Ya con la idea del documental en mente, coordinaron las entrevistas y comenzaron a armar este homenaje audiovisual al artista: “Fue difícil, porque en el documental narro qué pasó esa noche, y Paquito habla sobre qué significa cada tema musical, y a la misma vez cuenta su vida”.

Sobre la reacción del músico cuando Soliño le expresó su intención de hacer el documental, el cineasta planteó que fue muy amable, con la humildad que lo caracteriza, y también su sentido del humor. “Te diviertes mucho con Paquito, y además, le doy una sorpresa en el documental”, adelantó el cineasta, que pronto estrenará un audiovisual sobre Willy Chirino.

Soliño crea una estructura muy refrescante donde se cruzan las historias detrás de las canciones con viñetas biográficas de Paquito, para lo cual acude a imágenes valiosísimas: partituras originales, fotos y videos de archivo, además de material grabado a la medida para esos momentos que lo requieren.

En esa línea, hay que destacar la habilidad de Soliño al crear con Paquito D’Rivera un ambiente de entrevista propicio para el tono confesional que tanto agradecemos los espectadores. Intimidad que llega directo al corazón, como un mazazo de emociones, cuando Paquito habla de un episodio determinante en su vida y se queda sin palabras.

El realizador no solo muestra la historia tras bambalinas de cada tema interpretado en aquel concierto, sino que indaga en la biografía del músico y regala al espectador materiales de alto valor documental como fotos de familia y testimonios orales que sin duda enriquecen la cinta.

Ese concierto fue único gracias a la conexión musical y humana que lograron aquella noche. Uno de esos momentos espontáneos que solo se pueden lograr al calor de las descargas de jazz se dio cuando el maestro pidió a los músicos en el escenario que guardaran silencio y comenzó a tocar, para invitar, poco después y con un gesto de complicidad, al saxofonista Aldo Salvent.

“Yo sentía como que estaba tocando con mi papá”, confesó Salvent en una de las partes más conmovedoras del documental. “Eso no lo voy a olvidar”, agregó. Por su parte, D’Rivera, con enorme humildad, compartió su admiración por ese “muchacho” y subrayó que encontró un poco de su estilo en el joven músico.

Vale destacar que este documental recoge la última vez que compartieron escenario D'Rivera y el saxofonista Carlos Averhoff, quien falleció poco más de un año después de esa inolvidable noche.

“Yo le tengo un odio a los comunistas del carajo”, dijo D’Rivera entre risas en una parte de su entrevista. Pero el agudo sentido del humor del músico deja también sitio a la reflexión y la melancolía. Hizo esta afirmación al hablar de uno de sus temas, “Gdansk”, dedicado al polaco anticomunista Lech Wasa, Premio Nobel de la Paz. La pieza se inspira en un puerto en Polonia que lleva ese nombre, reveló el artista.

Siguiendo el tema, y al profundizar en los efectos del comunismo en su carrera, contó sus primeros encuentros con las absurdas restricciones del régimen castrista, así como su posterior travesía al exilio y la ruptura que significó para Irakere.

“Un exiliado de verdad es como un huérfano. El huérfano no es nunca completamente feliz”, sentenció al respecto.

