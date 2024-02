Chucho Valdés, Paquito D'Rivera y Arturo Sandoval honran a Irakere

Embed

Los músicos tocaron alguna de las piezas que llevaron por el mundo con Irakere, una orquesta de jazz cubano que se caracterizó por las innovaciones y arreglos en el género musical. Asimismo, el momento dio lugar para conversar sobre las composiciones y comentar algunas anécdotas.

Anécdotas de los músicos

El comunicador resaltó la trayectoria de la agrupación, pero también reflexionó sobre cómo lograron para hacer del jazz un género masivo, y que llama a un buen número de oyentes.

Aunque Paquito D'Rivera, entre risas, alegó que hay artistas que tienen más impacto, como por ejemplo Bad Bunny; reconoció que Irakere logró captar la atención de un buen número de oyentes. "Hemos logrado llegar a mucha gente. Eso es cierto", señaló.

Paquito D'Rivera El músico cubano Paquito D'Rivera. Silvio Campos/DLA

Valdés, D'Rivera y Sandoval también conversaron sobre sus inicios, y los músicos que influyeron en su formación artística.

Una de los temas que tocaron fue Claudia, pieza que Haza recordó fue dedicada a una niña de tres años cuando fue publicada.

"Hija de un amigo nuestro", comentó Valdés. "Me la encontré. Me encontré una mujer rubia y me preguntó: '¿tú eres Chucho, verdad?'. Le dije: 'Claro, yo soy Chucho'. Me dijo: 'Yo soy Claudia'", agregó con emoción y resaltó que no la había visto en años.

Chucho Valdés El pianista cubano Chucho Valdés. Silvio Campos/ DLA

Reencuentro en Miami

Chucho Valdés, Paquito D'Rivera y Arturo Sandoval, quienes han sido reconocidos con destacados premios internacionales como el Grammy y el Latin Grammy, vuelven al escenario juntos para celebrar los cincuenta años de la mítica agrupación de la que formaron parte.

"¡Los sueños se cumplen! Feliz de anunciar que luego de 40 años de no tocar juntos Paquito D'Rivera, Arturo Sandoval y yo nos reuniremos para rendirle homenaje al proyecto que revolucionó la música cubana hasta el día de hoy", escribió Valdés en Instagram al compartir el flyer oficial del concierto.

"No se puede hablar de la historia de la música cubana sin Irakere y es muy reconfortante saber que muchas generaciones alrededor del planeta son producto de nuestro aporte", agregó.

Arturo Sandoval El músico cubano Arturo Sandoval. Silvio Campos/DLA

Por su parte, Paquito señaló: "Parece que fue ayer que Chucho y Oscar Valdés me invitaran a formar parte de la creación del grupo Irakere. Celebrarlo 5 décadas más tarde, ¡se siente casi como un sueño!".

Mientras que Sandoval enfatizó que el deseo de seguir haciendo música es más grande que el de hace cinco décadas. "Estoy muy feliz de poder tocar y celebrar el 50 aniversario de Irakere con Chucho y Paquito, ha pasado mucho tiempo, pero la emoción y el deseo de hacer música es aún mayor que hace 50 años".

El público, fanático de Irakere y seguidor de los artistas en solitario, dejó con un sold out que el reencuentro era más que esperado.

Chucho confirmó en Instagram que las entradas están agotadas, así como también señaló que Francisco 'Pancho' Céspedes será el invitado de la especial velada.