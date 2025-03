Consejos prácticos para jóvenes creadores digitales según la creadora de contenido Nicolle Figueroa

Cuando Nicolle decidió lanzarse al mundo digital durante la cuarentena, rápidamente notó que no bastaba con subir contenido al azar. Debía haber consistencia, creatividad y, sobre todo, autenticidad. Esto último, para ella, es esencial. Recomienda a los nuevos creadores no caer en la tentación de imitar a influencers populares, ya que la audiencia busca conexión real y percibe fácilmente cuando alguien no es sincero. Nicolle sugiere descubrir y aceptar las propias fortalezas, compartir experiencias genuinas y dejar que la personalidad única brille naturalmente.