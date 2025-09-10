Cookies Puky: Una experiencia sensorial que fusiona lo artesanal con el lujo del chocolate Dubái

Desde su fundación en 2015, la familia Gómez Bolívar ha convertido a Cookies Puky en un referente de la repostería artesanal que une la innovación neoyorquina con la tradición europea. Hoy, la marca da un paso más en su viaje culinario presentando una propuesta tan sofisticada como deliciosa: las Cookies con chocolate Dubái .

Con una textura suave en el interior y ligeramente crujiente en el exterior, estas galletas llevan al paladar la intensidad y refinamiento de uno de los chocolates más icónicos del mundo. Su sabor profundo y aterciopelado se fusiona con la dedicación artesanal que caracteriza a la marca, dando vida a un postre que se convierte en una experiencia sensorial única.

"Queremos que cada galleta sea más que un antojo: un momento especial. El chocolate Dubái aporta ese toque premium que transforma lo cotidiano en extraordinario", comenta la familia fundadora, reafirmando su compromiso de innovar sin perder la esencia artesanal.

galletas - cortesía Fachada de un local donde nace el sabor de Cookies Puky. Cortesía

Las galletas con chocolate Dubái ya están disponibles en todos los puntos de venta y a través de la plataforma online de Cookies Puky, listas para conquistar paladares que buscan en lo dulce no solo sabor, sino también lujo y autenticidad.

A casi una década de su nacimiento, Cookies Puky sigue demostrando que la tradición puede reinventarse con creatividad, logrando que cada mordisco sea un viaje entre lo artesanal y lo exclusivo.