jueves 11  de  septiembre 2025
DELICIAS

Cookies Puky: Una experiencia sensorial que fusiona lo artesanal con el lujo del chocolate Dubái

Estas galletas llevan al paladar la intensidad y refinamiento de uno de los chocolates más icónicos del mundo

Cookies Puky.&nbsp;

Cookies Puky. 

Cortesía
Fachada de un local donde nace el sabor de Cookies Puky.&nbsp;

Fachada de un local donde nace el sabor de Cookies Puky. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Desde su fundación en 2015, la familia Gómez Bolívar ha convertido a Cookies Puky en un referente de la repostería artesanal que une la innovación neoyorquina con la tradición europea. Hoy, la marca da un paso más en su viaje culinario presentando una propuesta tan sofisticada como deliciosa: las Cookies con chocolate Dubái.

Con una textura suave en el interior y ligeramente crujiente en el exterior, estas galletas llevan al paladar la intensidad y refinamiento de uno de los chocolates más icónicos del mundo. Su sabor profundo y aterciopelado se fusiona con la dedicación artesanal que caracteriza a la marca, dando vida a un postre que se convierte en una experiencia sensorial única.

Lee además
Algunas de las opciones gastronómicas de Bonsai Sushi Bar. 
GASTRONOMÍA

Bonsai Sushi: Un espacio familiar con origen venezolano y de sabores japoneses y caribeños
La chef venezolana Grace Ramírez.
GASTRONOMÍA

Grace Ramírez trae sabores con alma al Festival de Vino y Comida de South Beach

“Queremos que cada galleta sea más que un antojo: un momento especial. El chocolate Dubái aporta ese toque premium que transforma lo cotidiano en extraordinario”, comenta la familia fundadora, reafirmando su compromiso de innovar sin perder la esencia artesanal. “Queremos que cada galleta sea más que un antojo: un momento especial. El chocolate Dubái aporta ese toque premium que transforma lo cotidiano en extraordinario”, comenta la familia fundadora, reafirmando su compromiso de innovar sin perder la esencia artesanal.

galletas - cortesía
Fachada de un local donde nace el sabor de Cookies Puky.

Fachada de un local donde nace el sabor de Cookies Puky.

Las galletas con chocolate Dubái ya están disponibles en todos los puntos de venta y a través de la plataforma online de Cookies Puky, listas para conquistar paladares que buscan en lo dulce no solo sabor, sino también lujo y autenticidad.

A casi una década de su nacimiento, Cookies Puky sigue demostrando que la tradición puede reinventarse con creatividad, logrando que cada mordisco sea un viaje entre lo artesanal y lo exclusivo.

Embed - New York vibes, sabor Puky #cookies #ny #nuevayork #galletas #cookiespuky

Temas
Te puede interesar

La Feria de Cali llega al Doral con sabor, ritmo y color

"Nosotros, los centauros": Julio Túpac Cabello presenta su nuevo libro en Miami

Ed Sheeran estrena el disco "Play"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.
FÚTBOL

Barcelona se estrena como local en un estadio de solo 6.000 localidades

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
MÚSICA

Karol G hace historia con "Si Antes Te Hubiera Conocido"

La influencer venezolana Isabella Ladera y la cantante colombiano Béele llegan a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.
POLÉMICA

Aseguran que fue filtrado otro video íntimo de Isabella Ladera y Beéle

Esta captura de pantalla de un video de Amy King muestra al activista juvenil e influencer conservador, Charlie Kirk, hablando durante un evento público en la Utah Valley University, minutos antes del crimen en su contra, en Utah, el 10 de septiembre de 2025.
¿Crimen dirigido?

Trump culpa a retórica de "la izquierda radical" el asesinato de joven activista

Te puede interesar

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla con periodistas.
WASHINGTON

La vergonzosa postura de demócratas en el Congreso por el asesinato político de Kirk

Por Leonardo Morales
Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025. video
IDEOLOGÍA

Polémica en el Parlamento Europeo: la izquierda rechaza el minuto de silencio por Charlie Kirk

Jacqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
HOMENAJE

Hialeah honra a víctimas del 11 de septiembre en el 24.º aniversario de los atentados

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a harlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 
INVESTIGACIÓN

El FBI publica nuevas fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk