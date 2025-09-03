jueves 4  de  septiembre 2025
CUIDADO DE LA PIEL

De una reacción alérgica a una década de innovación: La historia detrás de Bana Cosmetics

La fundadora Doreen Gutiérrez presenta Bana Skincare, fórmulas clínicamente avanzadas desarrolladas junto al Dr. Eduardo Cardona para una nueva era de salud y belleza

La coach de belleza Doreen Gutiérrez.

La coach de belleza Doreen Gutiérrez.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Lo que comenzó como una lucha personal para la emprendedora cubana Doreen Gutiérrez se ha convertido en una marca de belleza que celebra una década de innovación. Este año, Bana Cosmetics celebra su décimo aniversario anunciando una renovación de marca y el lanzamiento de Bana Skincare, una nueva línea de cuidado de la piel de grado médico diseñada para brindar un cuidado avanzado a la piel madura.

Desde muy joven, Gutiérrez se sumergió en el mundo del arte y la performance. Fue bailarina de flamenco, coreógrafa y profesora, disciplinas que le dieron presencia escénica y le enseñaron el poder transformador del maquillaje. A los 17 años, tras emigrar a República Dominicana, comenzó una carrera como modelo, convirtiéndose en la imagen de importantes revistas y campañas gracias a su piel impecable. Pero tras una grave reacción alérgica a una reconocida marca de maquillaje, su carrera como modelo se detuvo repentinamente y comenzó su aventura personal en el cuidado de la piel.

Decidida a reinventarse, Doreen estudió Periodismo y Marketing, se formó como Asesora de Imagen y durante más de 15 años dirigió un exitoso med spa, donde escuchaba a diario las historias y dificultades de sus clientas.

Estas experiencias le brindaron una comprensión más profunda de la belleza, no solo como estética, sino como una cuestión de salud y confianza.

En 2012, incursionó en los medios de comunicación, convirtiéndose en la presentadora del popular programa de televisión Diario de Belleza en República Dominicana, y posteriormente expandiéndose a la radio. El uso diario de maquillaje comercial y pesado, necesario para sus apariciones diarias, le provocó nuevas reacciones alérgicas y graves brotes de piel. Este desafío se convirtió en el impulso final para crear sus propias fórmulas.

Tras años de investigación y colaboración con laboratorios de Los Ángeles, en 2015 Doreen lanzó Bana Cosmetics, una marca de belleza limpia, libre de parabenos, irritantes y químicos dañinos, diseñada para realzar sin dañar.

Desde sus inicios, Doreen Gutiérrez ha contado con la colaboración y el apoyo científico de su esposo, el Dr. Eduardo Cardona, profesor de medicina estética y salud de la piel. Su experiencia ha contribuido a elevar la filosofía de Bana y sus nuevas fórmulas, garantizando productos que fusionan belleza, ciencia y protección para la piel.

Durante la última década, Bana se ha expandido de República Dominicana a Miami, ganando clientes fieles que creen en la belleza sin concesiones. Con el lanzamiento de Bana Skincare, la marca evoluciona hacia la próxima década con fórmulas clínicamente avanzadas, manteniéndose fiel a su promesa fundacional: belleza con propósito.

“Bana nació de mis propios desafíos con las alergias y el daño cutáneo”, afirma la empresaria y fundadora, Doreen Gutiérrez.

"Bana nació de mis propios desafíos con las alergias y el daño cutáneo", afirma la empresaria y fundadora, Doreen Gutiérrez.

"Diez años después, nuestra misión sigue siendo la misma: belleza con propósito, productos que hacen que las mujeres se sientan seguras sin sacrificar la salud de su piel. Y contar con el apoyo y la experiencia del Dr. Cardona ha sido clave para llevar a Bana a un nuevo nivel de ciencia y confianza".

La celebración del aniversario en Miami reunirá a medios de comunicación, influencers y profesionales de la belleza, destacando una década de resiliencia, talento artístico e innovación en el movimiento de la belleza limpia.

Doreen Gutiérrez y el Dr. Eduardo Cardona son copresentadores del podcast Diario de Belleza.

Para obtener más información sobre Doreen Gutiérrez y la nueva colección, visita www.banacosmetics.com y síguela en Facebook, YouTube e Instagram: @diariodebelleza @diariodebellezapodcast @banacosmetics

