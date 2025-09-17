miércoles 17  de  septiembre 2025
ARQUEOLOGÍA

Descubren nuevo yacimiento prehistórico con arte rupestre en Gamiz-Fika

Las pinturas halladas podrían datar de la Prehistoria Reciente (entre los años 5.000 y 1.000 a. C.)

La Diputación Foral de Bizkaia ha presentado este miércoles un nuevo yacimiento prehistórico "absolutamente novedoso en Bizkaia", situado en una cueva artificial denominada hipogeo en la localidad de Gamiz-Fika, y descubierto por los arqueólogos Juan Carlos López Quintana y Juan Carlos Izagirre. "Es un conjunto rupestre esquemático, que se caracteriza por una simplificación extrema de las figuras, que se reducen prácticamente a líneas y símbolos", ha explicado Quintana. Las pinturas halladas podrían datar de la Prehistoria Reciente (entre los años 5.000 y 1.000 a. C.) y son un total de cinco paneles, con un mínimo de 25 representaciones, "figuras humanas formando escenas", y realizadas en pigmento rojo y negro

