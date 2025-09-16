martes 16  de  septiembre 2025
FÚTBOL

El Inter Miami se la juega hoy vs. el Seattle Sounders: ¿Está disponible Messi?

Luego de dos derrotas seguidas, el Inter Miami regresará a la acción ante el Seattle Sounders, rival que lo venció en la final de la más reciente Leagues Cup

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, abandona la cancha luego de sufrir una lesión en un partido, el 2 de agosto de 2025.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, abandona la cancha luego de sufrir una lesión en un partido, el 2 de agosto de 2025.

LEONARDO FERNÁNDEZ / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

El Inter Miami necesita con urgencia salir del mal momento y tendrá que hacerlo ante un rival que lo humilló en su más reciente enfrentamiento, cuando estaba en disputa el título de la Leagues Cup. Se trata del Seattle Sounders, que este martes medirá fuerzas nuevamente con el club del sur de la Florida.

Los dirigidos por Javier Mascherano han perdido cada uno de sus más recientes dos choques y están pasando por un momento complejo con respecto a las lesiones.

Lee además
El jugador Tomás Avilés (chaleco naranja), del Inter Miami, pelea con jugadores de los Sounders de Seattle tras la final de la Leagues Cup, el 31 de agosto de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami afronta el castigo de los fanáticos y posibles sanciones de la Concacaf
Rodrigo de Paul #7, Lionel Messi #10 y Sergio Busquets #5 del Inter Miami hablan en el campo en la segunda mitad durante el partido de la fase uno de la Copa de la Liga entre el Inter Miami CF y el Atlas FC en el Chase Stadium el 30 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
Fútbol

Rodrigo De Paul llegó al Inter Miami para ganar títulos, pero perdió su primera final con Messi

La presencia del astro Lionel Messi en el choque promete ser, como de costumbre, de vital importancia para el Inter Miami, por lo que los aficionados del club han estado monitoreando las noticias sobre el estado físico actual del argentino.

Embed

En la última conferencia de prensa antes del partido de este martes, Mascherano señaló que su equipo no presenta nuevas lesiones. Messi no ha podido destacar en esos últimos dos enfrentamientos del combinado, lo que ha levantado sospechas sobre su condición.

De igual forma, la "Pulga", que falló un tiro penal en el más reciente revés de la institución, intentará reencontrarse con las redes y de esa forma mantener viva la carrera por el liderato de goles en la MLS, en la que se encuentra en batalla con Sam Surridge y Denis Bouanga.

Posible alineación del Inter Miami

Mascherano no podrá contar con seis de sus jugadores habituales para este desafío debido a problemas físicos y suspensiones: Allen Obando (lesión), Fafa Picault (lesión), Baltasar Rodríguez (lesión), David Ruiz (lesión), Luis Suárez (suspensión) y Tomás Avilés (suspensión).

Asimismo, la disponibilidad del venezolano Telasco Segovia también está en duda por una molestia en uno de sus tobillos.

Eso obligará a que los rosas tengan que hacer algunas modificaciones en su alineación titular, que podría lucir de la siguiente manera: Oscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Jordi Alba; Tadeo Allende, Lionel Messi.

Por su parte, el Seattle Sounders podría alinear así: Stefan Frei; Alexander Roldán, Yeimar Gómez, Jackson Ragen, Reed Baker-Whiting; Cristian Roldan, Obed Vargas; Kalani Kossa-Rienzi, Jesús Ferreira, Paul Rothrock; Daniel Musovski.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Fin del mercado de fichajes para el Inter Miami: estas han sido las altas y bajas

El Inter Miami tiene las armas para ganar un título esta temporada, pero ¿podrá superar a un enemigo agazapado?

Mascherano tras la aplastante derrota de Inter Miami: "Queda agachar la cabeza"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
Ofensa capital

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, realiza el corte de cinta en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad en Miami. La acompañan personalidades del sur de la Florida.
CELEBRACIÓN

La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

Stephen Miran durante el debate en el Senado donde fue confirmado como nuevo gobernador del Comité Monetario de la Reserva Federal.
SENADO

El conservador Stephen Miran se convierte en nuevo gobernador de la Reserva Federal

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026