El Inter Miami se la juega hoy vs. el Seattle Sounders: ¿Está disponible Messi?

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, abandona la cancha luego de sufrir una lesión en un partido, el 2 de agosto de 2025.

El Inter Miami necesita con urgencia salir del mal momento y tendrá que hacerlo ante un rival que lo humilló en su más reciente enfrentamiento, cuando estaba en disputa el título de la Leagues Cup. Se trata del Seattle Sounders , que este martes medirá fuerzas nuevamente con el club del sur de la Florida.

Los dirigidos por Javier Mascherano han perdido cada uno de sus más recientes dos choques y están pasando por un momento complejo con respecto a las lesiones.

La presencia del astro Lionel Messi en el choque promete ser, como de costumbre, de vital importancia para el Inter Miami, por lo que los aficionados del club han estado monitoreando las noticias sobre el estado físico actual del argentino.

En la última conferencia de prensa antes del partido de este martes, Mascherano señaló que su equipo no presenta nuevas lesiones. Messi no ha podido destacar en esos últimos dos enfrentamientos del combinado, lo que ha levantado sospechas sobre su condición.

De igual forma, la "Pulga", que falló un tiro penal en el más reciente revés de la institución, intentará reencontrarse con las redes y de esa forma mantener viva la carrera por el liderato de goles en la MLS, en la que se encuentra en batalla con Sam Surridge y Denis Bouanga.

Posible alineación del Inter Miami

Mascherano no podrá contar con seis de sus jugadores habituales para este desafío debido a problemas físicos y suspensiones: Allen Obando (lesión), Fafa Picault (lesión), Baltasar Rodríguez (lesión), David Ruiz (lesión), Luis Suárez (suspensión) y Tomás Avilés (suspensión).

Asimismo, la disponibilidad del venezolano Telasco Segovia también está en duda por una molestia en uno de sus tobillos.

Eso obligará a que los rosas tengan que hacer algunas modificaciones en su alineación titular, que podría lucir de la siguiente manera: Oscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Jordi Alba; Tadeo Allende, Lionel Messi.

Por su parte, el Seattle Sounders podría alinear así: Stefan Frei; Alexander Roldán, Yeimar Gómez, Jackson Ragen, Reed Baker-Whiting; Cristian Roldan, Obed Vargas; Kalani Kossa-Rienzi, Jesús Ferreira, Paul Rothrock; Daniel Musovski.

