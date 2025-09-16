Cómo comenzó la historia de amor de Charlie Kirk y Erika Frantzve

Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos. *

MIAMI.- La historia de Charlie Kirk y Erika Frantzve parecía sacada de una película romántica, pero con raíces profundas en la fe, los valores y la conexión genuina.

Charlie, nacido el 14 de octubre de 1993, fue un influyente activista político y cofundador de Turning Point USA, mientras que Erika, nacida el 20 de noviembre de 1988 en Scottsdale, Arizona, es una empresaria, podcaster y exreina de belleza, coronada Miss Arizona USA en 2012.

Su encuentro ocurrió en 2018 en un bar de Nueva York. Lo que empezó como una cena larga, descrita por Charlie como una especie de entrevista, rápidamente se convirtió en una chispa que ambos reconocieron al instante.

Al final de esa cita, Charlie le dijo a Erika: “Voy a salir contigo”, un momento que marcaría el inicio de un vínculo que creció sobre la fe, el respeto mutuo y una visión compartida de la vida. A pesar de la diferencia de edad —Erika era cinco años mayor—, nunca fue un obstáculo, sino un detalle más en su historia de amor sólida y auténtica.

Compromiso

Se comprometieron en diciembre de 2020 y, en mayo de 2021, celebraron su boda en Scottsdale, Arizona, en una ceremonia íntima que reflejaba su compromiso y valores compartidos.

La pareja construyó una familia que incluía dos hijos: una hija nacida en agosto de 2022 y un hijo en mayo de 2024. La discreción y la privacidad fueron siempre pilares de su vida familiar, priorizando el bienestar de los pequeños.

Sin embargo, la felicidad se vio truncada el 10 de septiembre de 2025, cuando Charlie fue asesinado durante un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah en Orem. Fue alcanzado por un disparo mientras interactuaba con el público y falleció poco después en un hospital local.

El presunto autor, Tyler James Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades y enfrenta cargos de asesinato agravado y posible crimen de odio federal. La noticia conmocionó a la comunidad política y a quienes seguían su labor, y líderes conservadores describieron a Charlie como un mártir de sus ideales.

A pesar de la tragedia, Erika se mantiene firme, decidida a continuar el legado de su esposo y proteger a sus hijos. Recientemente, en redes sociales, compartió un emotivo video en el que Charlie le contaba a su hija cómo se conocieron, recordando esa historia como su “favorita”.