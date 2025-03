Dra. Keyli Franco, en la portada de reconocida revista: "Es un orgullo que reconozcan mi trabajo"

Con más de 15 años de experiencia, la doctora Keyli Franco se ha especializado en nutrición humana, medicina deportiva y salud hormonal, campos en los que ha logrado transformar la vida de muchas personas. Su enfoque integral hacia la salud combina la nutrición, el ejercicio físico y el bienestar emocional, una práctica completa que le permite obtener resultados sobresalientes en sus tratamientos.

Sobre la misión que le hace superarse cada día, admitió que sigue “tratando de que las personas puedan ver la salud como prioridad, que lleguen a una vejez completamente rejuvenecidos, con energía y muchas ganas de vivir”.

Es importante destacar que su inspiración para realizar este tipo de tratamientos holísticos partió de su propia experiencia con la perimenopausia (ese periodo transicional entre la edad reproductiva y la menopausia).

Autora de libros como ¿Miedo a envejecer? y Recetas de la Dra. Keyli Franco, la especialista ha compartido sus conocimientos para motivar a otros a adoptar hábitos más saludables. Además, su trayectoria incluye el acompañamiento de más de 1.500 pacientes con resultados exitosos en el manejo del control hormonal, y más de 800 personas que tuvieron notables transformaciones físicas, logros que la ubican como una figura de referencia no solo en México, sino a nivel internacional.

A través de sus redes sociales, la doctora Franco ha construido una sólida comunidad con la que comparte consejos para fomentar un estilo de vida saludable. Y qué mejor inspiración que su propia experiencia, pues la doctora logró un cambio físico espectacular. Este impacto le ha permitido ganarse la confianza del público, incluyendo a reconocidas figuras del espectáculo y las redes sociales, como las modelos Liarys Hernández, Caterina Valentino, y Norkys Batista, también actriz.

Uno de sus tratamientos más populares es el Doble Diamante, donde los pacientes, por dos años, reciben orientación personalizada para seguir hábitos y alimentación saludable, tener una suplementación adecuada, recibir un plan personalizado de ejercicios, lograr un equilibrio hormonal natural y tener acceso a sesiones psicológicas.

Entre los comentarios de sus pacientes destaca el de Annia Mariana: “Además de ayudarme a alcanzar mi peso ideal, me han apoyado en regular mis hormonas, lo que ha transformado por completo mi energía, hoy en día estoy logrando metas a nivel físico que antes no creía posibles”. Por su parte, Fabiola confesó que “a mis 59 años me siento mejor que cuando tenía 30”, y agregó que en manos de la doctora Franco “los pacientes somos la prioridad y el acompañamiento es constante y cercano”.

Además de su faceta profesional, Keyli Franco ha destacado como campeona de fisicoculturismo, evidenciando que el equilibrio entre mente y cuerpo es posible gracias a la disciplina. Su propio estilo de vida, basado en una alimentación balanceada y el ejercicio, es el reflejo de sus enseñanzas.

El resultado del sacrificio es tangible, no solo en su propio cuerpo y en su salud, pues la doctora enseña a sus pacientes dando el ejemplo, sino en entrevistas, apariciones en revistas, menciones y miles de seguidores.

Muchos afirman que la doctora Franco es una mujer de éxito. Pero más allá de los reflectores y merecidos reconocimientos, Keyli Franco analiza el éxito con los pies bien puestos en la tierra.

“El éxito es algo muy personal, y para mí no se trata solo de logros, sino del impacto que puedo generar, del crecimiento constante y de la gente que me rodea”. “El éxito es algo muy personal, y para mí no se trata solo de logros, sino del impacto que puedo generar, del crecimiento constante y de la gente que me rodea”.

La gratitud es un elemento esencial en su práctica, y un hecho que la engrandece como profesional y ser humano. En ese sentido, agradeció “por el camino recorrido, pero también motivada por todo lo que aún puedo aprender y construir”.

Este nuevo reconocimiento por parte de Xona Magazine no solo celebra la exitosa trayectoria de Keyli Franco, sino que también resalta su impacto en la vida de quienes buscan mejorar su bienestar físico y mental. Con humildad, Franco expresó su alegría por este logro y reafirmó su compromiso de seguir cambiando vidas.

“Es un orgullo que reconozcan mi trabajo, por el que llevo años construyendo y transformando vidas”, acotó.

Conozca más sobre Keyli Franco en Instagram y en keylifrancomd.com