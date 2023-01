Dra. Marijose Mayés Merelles, la experta en sonrisas que brilla en las redes

Comenta la doctora que todo empezó porque llego a tener pacientes que son tiktokers e instagramers, quienes la invitaron a hacer videos de su trabajo, en vista de su excelente labor, entonces decidió subir uno o dos videos los cuales tuvieron muy buena respuesta y desde entonces, ya hace 6 años marcó su inicio en redes sociales pisando fuerte, lo que se le ha convertido en un hábito ahora, dándose a conocer al mundo no solo por su belleza sino por su impresionante trabajo.

La Dra. Mayés señaló que nunca pensó que TikTok e Instagram funcionarían tan bien como publicidad. Tal ha sido el éxito que le empezaron a llover peticiones que subiera más y más contenido, hasta el punto de preguntarle el por qué no había subido videos en TikTok o Instagram por lo que desde entonces se tomó más en serio su rol como creadora de contenido e influencer y ya hoy en día le dedica un espacio de su apretada agenda a esta actividad, pues explica que hacerlo y subir su contenido a sus redes le ha ayudado muchísimo y que se ha convertido en una parte imprescindible de su publicidad.

La Dra. Marijose Mayés Merelles siempre ha estado agradecida de la personas que la siguen, señaló que antes pagaba televisión o un especial para llegar a esas clientes que necesitaran de sus servicios, pero siempre hubo una distancia invisible en este método, pero ahora menciona que las redes sociales la han ayudado a llegar mucho más lejos ya que "realmente hoy en día todos tenemos en la palma de nuestra mano un teléfono y es más fácil que observen nuestro trabajo, y de paso tener un contacto más directo con quienes nos están viendo, cosa que no podría esperar con otro medios como la televisión".

Narra la doctora que “gracias a las redes sociales me llegaron muchos pacientes de ciudad de México, de Morelia, de muchísimas partes, hasta de Estados Unidos, y esto solo me motivó para seguir realizando contenido, actividad que con el pasar del tiempo personalmente me gusta”.

