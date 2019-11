Invertir en atención dental fomenta la buena salud general

“Muchos adultos no son conscientes de que el estado de nuestra boca está relacionado con nuestro bienestar físico y emocional. Visitar a un dentista dos veces al año puede ser una inversión importante en su salud”, dijo Ángel Sánchez-Figueras, D.D.S, director Dental de Guardian Life.

Guardian Life, una compañía de seguros en el negocio por más de 155 años, anunció sus planes dentales para el 2020 para Florida en el Mercado de Seguros de Salud (también conocido como Mercado de la Ley del Cuidado de Salud Asequible). Guardian Life, que celebra 50 años de proveer cobertura dental grupal, ofrece un seguro dental asequible con primas para adultos desde $8.06 al mes y cubre una variedad de servicios.

Sánchez-Figueras continuó: “El valor de tener Guardian Life dental es que los exámenes y limpiezas dentales de rutina estarán cubiertos sin costo mientras que el miembro permanezca dentro de la red. Además, el dinero que paga por mes sigue siendo un ahorro si piensa en lo que necesitaría pagar por tratamientos inesperados, como endodoncias, dientes extraídos o coronas”.

La Inscripción Abierta se extiende hasta el 15 de diciembre de 2019 para una cobertura efectiva el 1 de enero de 2020.

