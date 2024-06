El Deportivo: Lionel Messi revela la posibilidad de jugar con Neymar en Inter Miami

Beisbol: MLB logra un éxito triunfal en Londres

Con una serie de tres encuentros de los Filis de Filadelfia y Mets de Nueva York, las Grandes Ligas sorprendió al público inglés, que quedaron atónitos del mejor espectáculo de béisbol. Los Mets ganaron los dos últimos juegos del fin de semana para salir airosos de visita en el viejo continente.

Boxeo: Pelea de Mike Tyson y Jake Paul se reprograma para finales del año

La vuelta a los rings de Mike Tyson fue reprogramada para el 15 de noviembre después del problema médico que sufrió el legendario exboxeador estadounidense en un vuelo. Originalmente, Tyson debía enfrentar a Jake Paul, un ‘youtuber’ reconvertido a boxeador, el 20 de julio, pero el combate fue pospuesto a finales de mayo después de que el excampeón de los pesos pesados fuera atendido por náuseas y mareos en un vuelo entre Miami y Los Ángeles.

MLS: Lionel Messi revela la posibilidad de jugar con Neymar en Inter Miami

En la misma entrevista durante la semana pasada, en la que el exjugador del FC Barcelona, Lionel Messi aseguró que el Real Madrid es el mejor club de la actualidad, el argentino reveló que Neymar está muy lejos de jugar en el Inter Miami con él.

“La verdad que ahora es difícil, él está en Arabia, le queda un año de contrato, me parece. Él pasó un año difícil ahora, donde estuvo mucho tiempo lesionado, que lo deja afuera de la Copa América también, donde no pudo jugar la mayoría de partidos en Arabia. Y bueno, ahora es difícil. Después no sé, la vida la verdad que da tantas vueltas que puede pasar de todo, pero creo que hoy por hoy, no”, destacó Messi que tiene hasta un grupo de WhatsApp con Luis Suárez y Neymar.