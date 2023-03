Embed

Avanza cambio de voto unánime para pena de muerte en Florida. DeSantis define postura acerca del encauzamiento a Trump. Serbia exigirá visado a los cubanos. Papa Francisco podría ser dado de alta el sábado. Estos son los titulares de El Diario en 90 segundos.

Avanza cambio de voto unánime para pena de muerte en Florida

El Congreso estatal de Florida está un paso más cerca de permitir sentencias de pena de muerte por un voto de 8 a 4 o más de jurados, en lugar del actual requisito de que el voto sea unánime, después de que el Senado floridano votara a favor de la propuesta de ley SB 450.

La idea de rebajar el requisito surge a partir de la sentencia que obtuvo el asesino confeso de la matanza en una escuela de Parkland, Nikolas Cruz, que mató a 17 personas e hirió a otras 17, el 14 de febrero de 2018.

En esa oportunidad, el jurado tuvo en cuenta los atenuantes presentados por el abogado, respecto a daños sicológicos, y el jurado votó 9 a 3 para otorgar al asesino confeso cadena perpetua sin derecho a perdón.

“Lo que sucedió en Parkland fue una tragedia que manchará para siempre a este estado”, opinó el senador Blaise Ingoglia, republicano de Spring Hill y patrocinador del proyecto de ley.

“Lo que hizo ese veredicto fue exponer una falla en el sistema actual”, aseguró.

La votación en el Senado estatal fue 29 a 10 a favor de cambiar la regla, con tres demócratas, los senadores Jason Pizzo de Hollywood, Lauren Book de Plantation y Linda Stewart de Orlando, que votaron a favor de la medida y dos republicanos, la senadora Ileana García de Miami y Erin Grall de Vero Beach, desaprobaron el cambio.

“Nikolas Cruz mató a 17 personas. No fue un suceso accidental”, señaló Pizzo. “Un animal trastornado, un perro rabioso sabe cuándo detenerse y no lo hizo… si ese veredicto no ocurriera, no tendríamos este proyecto de ley”.

Antecedentes

Hace casi siete años, en 2016, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió, 8 a 1, que la regla de pena capital de Florida, que entonces exigía unanimidad de voto del jurado, era inconstitucional.

Unos meses después, el Congreso de Florida cambió la norma del voto 10 a 2 como mínimo, pero la Corte Suprema de Florida dictaminó que se requería un voto unánime. Luego, los legisladores aprobaron una ley que requiere el sí de todos miembros del jurado en 2017.

Dos años después, algunos miembros del máximo cuerpo judicial estatal pasaron a jubilación y la balanza cambió, por lo que se espera que, si el Congreso estatal finalmente aprueba la propuesta de ley, los magistrados floridanos acepten el cambio.

Pena capital

La pena capital es un tema controvertido, con muchas organizaciones e individuos prominentes participando en el debate. Amnistía Internacional y otros grupos se oponen a la pena capital porque plantean que, de la misma manera que un ser humano no tiene derecho quitar la vida otro la sociedad tampoco.

Estados Unidos es uno de los cuatro países desarrollados que todavía practican la pena capital, junto con Japón, Singapur y Taiwán.

La pena capital ha sido abolida en 23 estados y en la capital federal, Washington, D.C.

Edición anterior de El Diario en 90 segundos