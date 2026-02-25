miércoles 25  de  febrero 2026
Trump habla con Sheinbaum tras eliminación de poderoso narco en México

La llamada duró ocho minutos, detalló la mandataria en rueda de prensa, y ocurrió el lunes, luego de una convulsa jornada en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación quemó negocios y bloqueó carreteras en 20 de los 32 estados de México

El presidente de Estados Unidos Donald J Trump dialogó con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, tras la operación militar del fin de semana que dio muerte al poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera (alias "El Mencho")

La llamada duró ocho minutos, detalló la mandataria en rueda de prensa, y ocurrió el lunes, luego de una convulsa jornada en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación quemó negocios y bloqueó carreteras en 20 de los 32 estados de México en respuesta a la muerte de su jefe conocido como "El Mencho", lo que demuestra que los carteles de la droga dominan gran parte del territorio mexicano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026. 
Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"
El Departamento de Guerra de los EEUU dijo este martes 24 de febrero que, durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje del petrolero Bertha sin incidentes
EEUU incauta tercer petrolero que había escapado al bloqueo en el Caribe

"Fue una llamada corta para ver cómo estaban las cosas en México (...) para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas", añadió Sheinbaum.

Sheinbaum da detalles a Trump del operativo militar

La gobernante socialista le describió a Trump "cómo había sido el operativo" y le informó que el despliegue se había ejecutado con ayuda vital de inteligencia proporcionada por Washington.

En su discurso sobre el estado de la Unión, el mandatario republicano aseguró la noche del martes que los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara a Oseguera.

Durante la operación militar que derivó en el abatimiento de "El Mencho" y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una persona civil.

El líder del poderoso CJNG era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía por él una recompensa de 15 millones de dólares.

FUENTE: Con información con AFP.

