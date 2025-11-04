El Diario en 90 segundos | Resumen de elecciones en Miami

Embed Bryan Calvo hace historia al convertirse en el alcalde más joven de Hialeah. Con apenas 27 años, el exconcejal Bryan Calvo obtuvo el 52% de los votos y asumirá el cargo de alcalde de la segunda ciudad más grande del sur de Florida, prometiendo reformas estructurales y una nueva era de transparencia.







Mientras que en la ciudad de Miami, la comisionada condal Eileen Higgins y exadministrador municipal Emilio González se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 9 de diciembre para definir quién será el próximo alcalde de Miami.

En Miami Beach, la ventaja en la contienda por la alcaldía se inclina hacia el actual alcalde Steven Meiner, quien contaba al momento de redactar esta nota con 7,595 votos (51.19%), superando a Kristen Rosen González.

