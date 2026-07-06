Miami abre un centro de acopio en el loanDepot Park para damnificados del terremoto en Venezuela

La comisionada de Miami-Dade, Vicki L. López (cd), posa junto a trabajadores de los Marlins y los transportistas de ayuda a Venezuela este lunes en el estacionamiento del estadio loanDepot Park en Miami, Florida (EE.UU.). La alcaldía de Miami, el condado de Miami-Dade y los Miami Marlins abrieron este lunes un centro de acopio de ayuda para las víctimas de los terremotos de Venezuela en el estadio loanDepot Park, sede del equipo de béisbol.

MIAMI. - El gobierno de la Ciudad de Miami inauguró un centro de acopio de suministros esenciales en el estadio loanDepot Park para asistir a las víctimas de los terremotos que devastaron Venezuela el pasado 24 de junio.

El comisionado del distrito 3, Rolando Escalona, y la alcaldesa Eileen Higgins encabezaron una rueda de prensa que dio inicio a la campaña, un esfuerzo comunitario para reunir artículos de primera necesidad destinados a las familias afectadas por el desastre.

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El punto de recolección opera en el Lote Oeste 2 del recinto, situado en el 501 de Marlins Way, y recibe donaciones de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La colecta cuenta con la colaboración de Liberty Mission Critical Services, los Miami Marlins, PepsiCo, la Orden Fraternal de la Policía (FOP) Logia 20, la Asociación de Bomberos de Miami IAFF Local 587, el Kiwanis de la Pequeña Habana y la comisionada del condado Miami-Dade, Vicki Lopez.

De acuerdo con las autoridades, el sitio funcionará como punto central de entrega para los suministros que serán trasladados a las comunidades más golpeadas conforme avancen las labores de recuperación.

Respuesta comunitaria

Escalona afirmó que la recepción de donaciones se mantendrá toda la semana y agradeció a quienes ya han contribuido con la causa. “Cada donación, sin importar su tamaño, ayudará a brindar esperanza y apoyo a quienes más lo necesitan en estos momentos difíciles”, dijo el comisionado.

“Tenemos que asegurarnos de darles lo que necesitan para poder salir adelante”, señaló el legislador municipal.

La convocatoria pidió a residentes, empresas y organizaciones de toda la región donar productos de primera necesidad, en una zona metropolitana que alberga a una de las mayores diásporas venezolanas del país.

Coordinación con el Departamento de Estado

Entretanto, Higgins reconoció los obstáculos que impone la crisis política venezolana para hacer llegar la asistencia y precisó que la ciudad trabaja de la mano con el gobierno federal.

“Todos sabemos que hay un régimen en Venezuela en el que no podemos confiar, pero trabajamos con nuestro Departamento de Estado para asegurarnos de que los suministros lleguen a donde deben llegar”, declaró la edil.

La administración de Donald Trump destinó cerca de 150 millones de dólares en ayuda, canalizados a través de agencias de la ONU y organizaciones de base religiosa, según cifras oficiales al 1 de julio.

Los Marlins amplían la colecta

Por su parte, el equipo de béisbol extendió la recepción de donaciones más allá del horario habitual del centro.

“Además de la entrega aquí hasta las 5:00 p.m., también recibiremos donaciones en las puertas de los partidos de los Marlins esta semana, y le damos la bienvenida a la comunidad para que salga a apoyar a Venezuela”, señaló Caroline O’Connor, presidenta de negocios de la franquicia.

El esfuerzo se suma a otras iniciativas activas en el sur de Florida, como el almacén de la organización Global Empowerment Mission en Doral, donde el flujo de donaciones no se ha detenido desde que ocurrió la catástrofe.

Un sismo entre los más letales del siglo

Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron el norte de Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia la tarde del 24 de junio y arrasaron edificaciones en La Guaira, Caracas y Caraballeda.

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la gobernante interina Delcy Rodríguez ofrecieron balances que ubican la cifra de muertos en al menos 2.900 personas, con más de 11.000 heridos y decenas de miles de desaparecidos, si bien organismos internacionales y expertos advierten que el saldo real podría ser mucho mayor.

Las autoridades de Miami reiteraron el llamado a la solidaridad ciudadana mientras las tareas de rescate en Venezuela dan paso a la fase de recuperación.

La comisionada del condado Miami-Dade, Vicki Lopez, consideró “críticamente importante que todos se sumen por el pueblo venezolano”, en una