El Diario, edición semanal: Miami 2025: El vuelco político de una metrópoli en transformación

Miami 2025: El vuelco político de una metrópoli en transformación. Pulso de la criminalidad en el condado Miami-Dade en 2025. Del hito femenino al relevo generacional: Hialeah vive en el centenario un cambio de era. Desde Nazaret, ciudad judía, un sacerdote cristiano aboga por la paz y el entendimiento humano.