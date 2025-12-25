jueves 25  de  diciembre 2025
El Diario, edición semanal

El Diario, edición semanal: Miami 2025: El vuelco político de una metrópoli en transformación

Hoy en El Diario: Pulso de la criminalidad en el condado Miami-Dade en 2025. Del hito femenino al relevo generacional: Hialeah vive en el centenario un cambio de era

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Embed

Miami 2025: El vuelco político de una metrópoli en transformación. Pulso de la criminalidad en el condado Miami-Dade en 2025. Del hito femenino al relevo generacional: Hialeah vive en el centenario un cambio de era. Desde Nazaret, ciudad judía, un sacerdote cristiano aboga por la paz y el entendimiento humano.

Lee además
carta de el pollo carvajal convierte al regimen de maduro en un objetivo obligado de eeuu
El Diario, edición semanal

Carta de "El Pollo" Carvajal convierte al régimen de Maduro en un objetivo "obligado" de EEUU
Foto 1: Un logotipo del Obamacare se muestra en la puerta de la agencia de seguros UniVista en Miami, Florida, el 10 de enero de 2017
El Diario, edición semanal

Dos nuevos escándalos de fraude sacuden al Partido Demócrata
Temas
Te puede interesar

Radio Mambí, el reordenamiento del poder mediático en Miami y la antesala al cierre de otros medios

El dispositivo con inteligencia artificial que podría desterrar al 'smartphone' y hacer todo por nosotros

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Acuerdo

República de Palau acepta acoger a migrantes expulsados de EEUU que no hayan cometido delitos

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) y el boxeador británico Anthony Joshua pelean en un combate de peso pesado sin título en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025. 
Boxeo

La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua reunió a 33 millones de espectadores en Netflix

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
VENEZUELA

Régimen de Maduro libera alrededor de 70 presos políticos poselectorales en Navidad

La lotería Powerball es popular en EEUU
LOTERÌA

Navidad millonaria: Powerball deja premio histórico de $1,817 millones en Arkansas

Foto collage del presidente de Rusia Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenski.
Mensaje de Navidad

Zelenski en alusión a Putin: "Hoy, todos compartimos un sueño, pedimos un deseo: que muera"

Te puede interesar

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
VENEZUELA

Régimen de Maduro libera alrededor de 70 presos políticos poselectorales en Navidad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Acuerdo

República de Palau acepta acoger a migrantes expulsados de EEUU que no hayan cometido delitos

José Feliciano se presenta antes de un partido entre los Mets de Nueva York y los Piratas de Pittsburgh en el Citi Field el 15 de septiembre de 2022 en la ciudad de Nueva York. 
MÚSICA

"Feliz Navidad" de José Feliciano hace historia en el Holiday 100 de Billboard

FOTO: Plaza Manger y exterior de la Basílica de la Natividad, en Belén, hoy Palestina.
MUNDO

Belén, el santuario donde miles acuden a celebrar el nacimiento de Jesús

Escena del filme El Expreso Polar. 
PLATAFORMAS

Películas para disfrutar con la familia en Navidad