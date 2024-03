El Dj Tayllor prepara colaboración con Like Mike y una gira por Ibiza

Desde sus humildes comienzos hasta sus colaboraciones con superestrellas mundiales, Tayllor ha forjado un camino extraordinario, y su historia es una inspiración para artistas y oyentes en todo el mundo.

La historia de Tayllor es la de un ascenso meteórico, marcado por la pasión, la determinación y una inquebrantable dedicación a su arte. Desde una edad temprana, Tayllor sintió una conexión profunda con la música, especialmente con los ritmos africanos que resonaban en su entorno. Criado en una familia donde la música era una forma de vida, absorbió influencias que más tarde moldearían su sonido único y distintivo.

Con el tiempo, Tayllor comenzó a experimentar con la producción musical, explorando la intersección entre los ritmos tradicionales africanos y la electrónica contemporánea. Esta fusión de lo antiguo y lo nuevo no solo reflejaba sus propias raíces culturales, sino que también abría nuevas puertas de creatividad y expresión. Con cada mezcla, cada pista, Tayllor refinaba su sonido, construyendo un legado que lo distinguiría como uno de los pioneros del Afro house moderno.

El anuncio reciente de la colaboración entre Tayllor y la superestrella Like Mike ha enviado ondas de emoción a través de la comunidad global de la música electrónica. Esta asociación no solo representa la convergencia de dos talentos excepcionales, sino que también marca un hito en la evolución del Afro house como género.

La combinación de la experiencia de Tayllor en la fusión de ritmos africanos con la destreza de Like Mike en la producción electrónica promete producir un sonido que desafiará las expectativas y encantará a los oyentes en todo el mundo.

Embed - TAYLLOR on Instagram: "Super excited for Tomorrowland show with DV&LM @dimitrivegasandlikemike at @ushuaiaibiza!! 21 of June see you there."