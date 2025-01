El estilo 'oversize': Claves para dominar la tendencia según los influencers de Galería Avanti

El estilo oversize no es simplemente una declaración de moda; es una revolución que conjuga comodidad, audacia y autoexpresión. Este enfoque contemporáneo, que combina siluetas amplias con una estética despreocupada pero calculada, ha trascendido su origen experimental para convertirse en un pilar del guardarropa moderno. Para explorar cómo esta corriente ha evolucionado hasta dominar el street style actual, conversamos con los creadores de contenido y expertos en moda Galería Avanti, quienes nos compartieron sus mejores consejos para llevar este look con autenticidad y estilo.

“El oversize no significa esconderse tras la ropa; es una oportunidad para jugar con las proporciones y proyectar una actitud de confianza y libertad”, afirman desde Galería Avanti. Aunque su popularidad parece reciente, el oversize tiene raíces históricas profundas.

Durante los años 80, diseñadores icónicos como Giorgio Armani y Yohji Yamamoto desafiaron los cánones al incorporar cortes amplios y líneas relajadas en sus colecciones, rompiendo con las estructuras rígidas que predominaban en la época.

Este legado ha evolucionado, adaptándose a las sensibilidades contemporáneas mientras conserva su esencia disruptiva.

Para los influencers de Galería Avanti, la clave del oversize está en encontrar un equilibrio visual que potencie lo mejor de cada persona. “No se trata de cubrirse completamente con prendas gigantes, sino de trabajar con las proporciones para lograr un efecto armonioso”, explican. Un punto de partida es incorporar una pieza oversize como protagonista del conjunto, ya sea un suéter amplio o una camisa de corte masculino, y combinarla con prendas más ajustadas, como pantalones skinny o leggings. Este contraste no solo aporta equilibrio, sino que también define la silueta y estructura el look.

El oversize, sin embargo, no se limita a combinaciones predecibles. “Un total look oversize también puede funcionar si se presta atención a los detalles y las texturas”, sugieren. Una propuesta efectiva podría ser superponer un suéter amplio sobre una camiseta básica, complementándolo con una chaqueta voluminosa. “El truco está en jugar con materiales contrastantes, como denim y cashmere, o en mezclar prendas de diferentes longitudes para generar dinamismo”, explican.

Los accesorios, lejos de ser un complemento secundario, desempeñan un papel crucial en el éxito del estilo oversize. Galería Avanti recomienda optar por piezas discretas que no compitan visualmente con la magnitud de las prendas. “Un collar sutil o unos pendientes pequeños pueden añadir elegancia sin saturar el conjunto. Si prefieres un enfoque más atrevido, unas gafas de sol llamativas o un bolso estructurado en tamaño medio pueden aportar un contraste interesante”, sugieren.

La elección del calzado también juega un rol determinante. Desde zapatillas deportivas para un aire relajado hasta botas altas para un enfoque más vanguardista, las opciones son tan versátiles como el estilo mismo. “El calzado ancla el conjunto y puede transformar completamente la narrativa que deseas transmitir con tu look”, señalan.

Para quienes sienten que el oversize puede resultar abrumador, el equipo de Galería Avanti ofrece un consejo práctico:

"La moda es una extensión de tu personalidad. Experimenta y descubre qué combinaciones te hacen sentir más auténtico. Juega con capas, materiales y detalles hasta encontrar ese equilibrio que hable de ti".

Un detalle pequeño pero poderoso es ajustar ligeramente las prendas para añadir estructura al look. “Doblar las mangas de un suéter o remangar los bajos de un pantalón puede dar un aire casual y a la vez intencional”, explican. Este tipo de ajustes sutiles transforma un conjunto oversize en algo que se percibe cuidado y no improvisado.

Por último, pero no menos importante, está la actitud. “El oversize se lleva mejor con confianza. Más que seguir reglas estrictas, se trata de abrazar la comodidad y la seguridad en lo que vistes”, concluyen.

El oversize no es solo un estilo, es una invitación a redescubrir la moda desde un lugar de libertad y autenticidad. Para los creadores de contenido Galería Avanti, este enfoque no es una tendencia pasajera, sino una herramienta que empodera a las personas para explorar su creatividad y expresar su esencia sin restricciones.

“En el fondo, la moda está hecha para disfrutarse, no para imponer límites. No temas experimentar, porque cuando encuentras el look que resuena contigo, el estilo simplemente sucede”, reflexionan.