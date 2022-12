El reconocido estilista Darien Cruz Díaz brinda consejos para nuevos looks

Si hay algo que podría caracterizar al trabajo de Díaz es la originalidad, pues comenta que no le gusta aferrarse a una misma idea, sino que le encanta probar cosas nuevas. De hecho, uno de los consejos que comparte para los nuevos talentos es que deben ser dedicados, observadores y que la creatividad es buena.

“Una de las cosas que me ayudó a aprender fue a ser muy observador e interiorizar los arreglos de cabellos. Hay que asegurarse de no temer a equivocarse, la práctica hace al maestro”. Además, afirma que no hay que “aferrarse a una misma idea, la creatividad es buena. Muestra seguridad de lo que haces y el triunfo estará de tu lado.”

Para Darien Cruz Díaz, ser un especialista del cabello implica dedicación, esfuerzo, conocimientos, originalidad y trabajo duro. Desde 2018 inició con su marca personal y empezó a compartir parte de su trabajo en sus redes sociales para que más personas vieran su trabajo creativo. Hoy en día le ha servido de mucho para que celebridades lo contacten.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCfCoEZMgU8S%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABABKvNiKsJbG4oj4BVNQEcuiWsqMfQcQIHrnqhdWM603Lq6RNsScU7hykuJ2wpJKLYtvkib5kbsWUgDLQgBKBWZCuWkLOiLBMoSZC8lXVs2F2soetYm4Bme1xZABuAMZA5QVoHA4ntdZCk6BXqMoVVJgDFAGR04QZDZD View this post on Instagram A post shared by Darien Cruz Diaz (@darien_cruz_diaz)

Habla la experiencia de un profesional

El inicio como peluquero para Díaz fue cuando se graduó en cosmetología en 2014, pero desde temprana edad hacía cambios en el cabello de las muñecas de sus sobrinas o a su familia cuando era adolescente. Habiendo pasado mucho desde esto, el cubanoamericano comenta que las pautas de su trabajo son "el asesoramiento a la clienta, cuidar el cabello de la clienta y satisfacer con calidad de trabajo al cliente".

El estilista profesional y reconocido por varias personalidades del medio comparte que para hacer un nuevo look se inspira en la temporada en la que esté, así como la simetría y óvalo facial del cliente. Darien Cruz Díaz afirma que las características generales de la persona son importantes, ya que así llegará a un acuerdo de lo que sabe que beneficiaría al cliente y lo que el cliente quiere.

Por lo tanto, Díaz revela que para dar un cambio de look drástico debe haber una buena comunicación con la clientela, de manera que se elija bien lo que se desea y así obtengan buenos resultados. También considera importante comunicarle al cliente que los procesos químicos requieren de horas de trabajo.

Por su parte, aconseja que para quienes quieran un rubio extremo o un balayage deben tener un cuidado especial para el cabello. En cuanto a los colores fantasía, Díaz opina que el cuidado es simple y basta con "lavarse con agua en una temperatura baja a fría, esto evita que la cutícula del cabello se abra y el color salga".

Darien Cruz Díaz ha tenido varios momentos destacados a lo largo de sus 10 años como especialista del cabello. Algunos de ellos incluyen la participación en dos cortometrajes donde fue el peluquero principal, y fue el estilista personal de Paola Mayfield y Russ Mayfield durante la grabación del reality “90 day fiancé”.

Puede encontrarlo en su cuenta oficial de Instagram, en este enlace.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCdzoR1mAXHR%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABABKvNiKsJbG4oj4BVNQEcuiWsqMfQcQIHrnqhdWM603Lq6RNsScU7hykuJ2wpJKLYtvkib5kbsWUgDLQgBKBWZCuWkLOiLBMoSZC8lXVs2F2soetYm4Bme1xZABuAMZA5QVoHA4ntdZCk6BXqMoVVJgDFAGR04QZDZD View this post on Instagram A post shared by Darien Cruz Diaz (@darien_cruz_diaz)

FUENTE: REDACCIÓN