Eugenio Rodríguez y su compromiso con la inclusión en la belleza: rompiendo estereotipos en la industria

Para Eugenio Rodríguez, la belleza no es un molde único al que todos deben aspirar, sino una expresión única de cada individuo. Esta visión lo ha llevado a cuestionar y desafiar los estándares tradicionales de la industria de la moda y el maquillaje. "La belleza no es solo una cuestión de características físicas; es sobre cómo te sientes contigo mismo, cómo te expresas al mundo. Cada persona tiene algo único que ofrecer, y mi trabajo es realzar esa unicidad", afirma Eugenio.

Eugenio ha trabajado con una amplia gama de clientes, desde celebridades de alto perfil hasta personas comunes, y en cada caso, su enfoque ha sido el mismo: resaltar la belleza auténtica de cada individuo. Para él, el maquillaje no es un disfraz, sino una herramienta de autoexpresión y empoderamiento. Ya sea trabajando con mujeres, hombres o personas de cualquier identidad de género, su objetivo es ayudar a cada persona a sentirse vista, valorada y poderosa.

El compromiso de Eugenio con la inclusión no es solo un eslogan; se refleja en cada pincelada y elección de color. A lo largo de su carrera, ha desarrollado un estilo versátil que puede adaptarse a todas las tonalidades de piel, tipos de rostro y preferencias personales. Esto es evidente en sus colaboraciones con personalidades de diversas etnias y culturas, como Lele Pons, Ninel Conde, Pollito Tropical, y muchas otras figuras tanto del panorama latino como internacional.

“Mi trabajo es encontrar la mejor versión de cada persona, y eso requiere entender no solo la técnica, sino también la cultura, el contexto y las preferencias personales de cada cliente”, explica Eugenio. “Mi trabajo es encontrar la mejor versión de cada persona, y eso requiere entender no solo la técnica, sino también la cultura, el contexto y las preferencias personales de cada cliente”, explica Eugenio.

Este enfoque lo ha distinguido en una industria que, a menudo, se ha centrado en un ideal de belleza homogéneo, ignorando la riqueza que aporta la diversidad.

Más allá de su trabajo en el estudio o en eventos de alto perfil, Eugenio también está comprometido con la educación y el empoderamiento de nuevas generaciones de maquilladores y clientes. Mediante talleres, sesiones de coaching y tutoriales en redes sociales, Eugenio enseña a otros profesionales de la belleza no solo las técnicas de maquillaje más avanzadas, sino también la importancia de adoptar un enfoque inclusivo.

