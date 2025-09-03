jueves 4  de  septiembre 2025
INSPIRACIÓN

Gladys Carredeguas, Esq.: De inmigrante a voz de los inmigrantes en Estados Unidos

La abogada se especializa en casos de inmigrantes, además de contar con experiencia en litigios civiles, planificación patrimonial y lesiones personales

La abogada Gladys Carredeguas.

La abogada Gladys Carredeguas.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La historia de Gladys Carredeguas, Esq., es la de una mujer que convirtió los desafíos en oportunidades y hoy se ha consolidado como una de las abogadas más influyentes y cercanas a la comunidad inmigrante en Florida.

Nacida en La Habana, Cuba, y criada en la República Dominicana, Gladys llegó a Estados Unidos en 2008 con un sueño y la determinación de abrirse camino. Lo logró: actualmente es fundadora de Carredeguas Law Firm, una firma legal reconocida por su trato personalizado, compromiso y energía en cada caso.

Lee además
Imagen referencial.
CONTENIDO PATROCINADO

¿Por qué necesita un abogado de responsabilidad civil en Dallas, Texas?
Un oficial de ICE monitorea un centro de detención en Buffalo, Nueva York.
INMIGRACIÓN

¿Tienes derecho a un abogado en caso de que te detenga el ICE?

Licenciada en Florida, Carredeguas se especializa en inmigración —desde cortes de deportación hasta peticiones familiares— además de contar con experiencia en litigios civiles, planificación patrimonial y lesiones personales. Su enfoque bilingüe y multicultural le ha permitido representar a clientes de todo el mundo, siempre con empatía y, cuando la situación lo requiere, con una defensa firme y agresiva.

Su preparación académica respalda su éxito. Estudió Comunicación y Periodismo en Florida International University y obtuvo su título de abogada en St. Thomas University College of Law, donde se graduó con honores, obtuvo certificaciones en Derecho Comercial e Inmobiliario y recibió el prestigioso Book Award en Derecho Internacional.

Durante sus estudios, se destacó como líder estudiantil y dejó huella fundando la Fashion Law Society y formando parte del Moot Court Honor Organization.

Pero Gladys no solo brilla en el ámbito legal. Desde los 11 años incursionó en los medios como modelo y talento de televisión y radio. En 2018, representó a Cuba en el certamen Miss Grand International, logrando llegar al Top 5 a nivel mundial.

Esa combinación de disciplina, carisma y propósito la ha convertido en una figura pública respetada. Hoy, además de su labor como abogada litigante, es una comunicadora digital influyente bajo el proyecto “Legalízate con Gladys”, donde a través de redes sociales informa, educa y empodera a miles de inmigrantes con un mensaje claro: “Hazlo legal, que Gladys te va a ayudar.”

“Mi misión va más allá de ganar casos; se trata de darle voz y esperanza a quienes llegan a este país buscando una vida mejor”, afirma Carredeguas.

Su historia es testimonio de resiliencia y liderazgo: de inmigrante a abogada reconocida, comunicadora, reina de belleza y, sobre todo, una auténtica voz de los inmigrantes en Estados Unidos.

Para contactar : 305-475-3535 / 305-440-6724. @legalizatecongladys

Temas
Te puede interesar

La abogada de familia Elisabeth Leyva aclara dudas sobre la paternidad en la Florida

Tribunal de Apelaciones impide uso de Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones

¿Cómo se llevan a cabo las megarredadas del ICE?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
CRISIS MIGRATORIA

EEUU cancela el TPS de 2021 para venezolanos, casi 270,000 quedan en el limbo migratorio

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Senador de EEUU pide aumentar la recompensa por la captura de Maduro

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
Advertencia

El ataque de EEUU en el Caribe demuestra un cambio de estrategia en el combate al narcotráfico

Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
GUERRA Al NARCOTRáFICO

EEUU realiza la mayor incautación de químicos para drogas sintéticas

En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.
JUSTICIA

Reina de la ketamina se declara culpable de la muerte de Matthew Perry

Te puede interesar

Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 16 de agosto de 2025.
PRECAUCIONES

Florida se blinda ante el pico de la temporada de huracanes con un mes de preparación intensiva

Por DANIEL CASTROPÉ
Por tercer mes consecutivo en 2025, el sector de los servicios en Estados Unidos volvió a crecer
Economía/EEUU

El sector de servicios vuelve a crecer en agosto por tercer mes consecutivo

Buque de guerra USS Sampson se dirige hacia el Caribe, frente a las costas de Venezuela.
ANÁLISIS

¿Por qué EEUU atacó a la embarcación con droga y no la detuvo?

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional Miami.
PUNTUALIDAD

Legisladores de Florida proponen ley para obligar a aerolíneas a notificar retrasos en vuelos

Miguel Uribe Londoño, padre del candidato presidencial colombiano y senador Miguel Uribe, desde el Congreso de Colombia en Bogotá el 26 de agosto de 2025.
DECLARACIONES

Uribe Londoño: "La paz de Colombia depende de la libertad de Venezuela"