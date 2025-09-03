Gladys Carredeguas, Esq.: De inmigrante a voz de los inmigrantes en Estados Unidos

MIAMI .- La historia de Gladys Carredeguas, Esq., es la de una mujer que convirtió los desafíos en oportunidades y hoy se ha consolidado como una de las abogadas más influyentes y cercanas a la comunidad inmigrante en Florida.

Nacida en La Habana, Cuba, y criada en la República Dominicana, Gladys llegó a Estados Unidos en 2008 con un sueño y la determinación de abrirse camino. Lo logró: actualmente es fundadora de Carredeguas Law Firm, una firma legal reconocida por su trato personalizado, compromiso y energía en cada caso.

Licenciada en Florida, Carredeguas se especializa en inmigración —desde cortes de deportación hasta peticiones familiares— además de contar con experiencia en litigios civiles, planificación patrimonial y lesiones personales. Su enfoque bilingüe y multicultural le ha permitido representar a clientes de todo el mundo, siempre con empatía y, cuando la situación lo requiere, con una defensa firme y agresiva.

Su preparación académica respalda su éxito. Estudió Comunicación y Periodismo en Florida International University y obtuvo su título de abogada en St. Thomas University College of Law, donde se graduó con honores, obtuvo certificaciones en Derecho Comercial e Inmobiliario y recibió el prestigioso Book Award en Derecho Internacional.

Durante sus estudios, se destacó como líder estudiantil y dejó huella fundando la Fashion Law Society y formando parte del Moot Court Honor Organization.

Pero Gladys no solo brilla en el ámbito legal. Desde los 11 años incursionó en los medios como modelo y talento de televisión y radio. En 2018, representó a Cuba en el certamen Miss Grand International, logrando llegar al Top 5 a nivel mundial.

Esa combinación de disciplina, carisma y propósito la ha convertido en una figura pública respetada. Hoy, además de su labor como abogada litigante, es una comunicadora digital influyente bajo el proyecto “Legalízate con Gladys”, donde a través de redes sociales informa, educa y empodera a miles de inmigrantes con un mensaje claro: “Hazlo legal, que Gladys te va a ayudar.”

“Mi misión va más allá de ganar casos; se trata de darle voz y esperanza a quienes llegan a este país buscando una vida mejor”, afirma Carredeguas.

Su historia es testimonio de resiliencia y liderazgo: de inmigrante a abogada reconocida, comunicadora, reina de belleza y, sobre todo, una auténtica voz de los inmigrantes en Estados Unidos.

Para contactar : 305-475-3535 / 305-440-6724. @legalizatecongladys