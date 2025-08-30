La abogada de familia Elisabeth Leyva aclara dudas sobre la paternidad en la Florida

MIAMI — La reconocida abogada de familia Elisabeth Leyva , experta en temas de derecho familiar en la Florida, participó en un segmento especial para abordar uno de los asuntos legales que más preguntas y confusión generan: la paternidad y sus implicaciones legales.

Durante la entrevista, Leyva explicó de manera clara y accesible qué significa legalmente establecer la paternidad, cuáles son los procesos más comunes para hacerlo y las responsabilidades que se adquieren una vez reconocida la relación legal entre padre e hijo.

“La paternidad no solo define un vínculo biológico, sino también un conjunto de derechos y deberes legales que impactan directamente en la vida del menor y en la de sus padres”, destacó Leyva. “La paternidad no solo define un vínculo biológico, sino también un conjunto de derechos y deberes legales que impactan directamente en la vida del menor y en la de sus padres”, destacó Leyva.

Entre los temas abordados, la abogada respondió inquietudes prácticas como:

¿Qué sucede si un padre tiene dudas sobre su paternidad biológica?

¿En qué casos se solicita una prueba de ADN y cuál es su validez legal?

¿Puede una madre impedir el contacto del padre con el hijo si aún no se ha establecido la paternidad legalmente?

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elisabeth Leyva, Esq. | Leyva Law Office (@lawyerleyva)

Asimismo, se profundizó en las consecuencias legales de la paternidad, como la manutención de menores, la pérdida de derechos en casos donde no se reconoce la paternidad a tiempo, y la diferencia entre padres casados y no casados en el proceso.

La abogada Leyva también compartió consejos prácticos para quienes buscan reconocer o disputar la paternidad, subrayando que las leyes pueden variar de un estado a otro en Estados Unidos, por lo que contar con asesoría legal es fundamental.

“Cada caso es único. Lo importante es que los padres conozcan sus derechos, entiendan sus obligaciones y tomen decisiones informadas en beneficio del menor”, afirmó.

Con su amplia experiencia y compromiso, Elisabeth Leyva continúa posicionándose como una voz experta y confiable en el campo del derecho familiar, brindando claridad y orientación en temas que impactan directamente a las familias en la Florida.

Informes: 305-965-2452. Instagram @lawyerleyva