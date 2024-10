II Congreso Iberoamericano para Prevenir el Burnout: salud del empleado, conciliación e inteligencia emocional

Expertos de diferentes disciplinas y países debatirán sobre la salud del empleado, el absentismo laboral, enfoques holísticos para prevenir el burnout, tecnología y bienestar, tiempo libre y conciliación personal, e inteligencia emocional, entre otros.

Fecha: 24 de octubre de 2024

Horario: 8:30h a 15:00h

Lugar: Espacio Jorge Juan - Calle Jorge Juan, 137 – 28028, Madrid

Embed - Vacation is a Human Right on Instagram: " ¡El 2º Congreso 'Bienestar sin Burnout' está a la vuelta de la esquina! El 24 de octubre, únete a nosotros en Madrid en el marco del SBC Forum para explorar cómo crear entornos de trabajo que promuevan el bienestar y prevengan el burnout. Contaremos con la presencia de expertos que compartirán estrategias efectivas para lograr un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. No te pierdas esta oportunidad de aprender, conectar y transformar tu perspectiva sobre el bienestar laboral. ¡Te esperamos! Toda la información y registro link en bio. #SBCForum2024 #BienestarSinBurnout #VIAHR #PrevenciónDelBurnout #SaludLaboral #EquilibrioTrabajoVida #Burnout"