Ivelisse Tamargo celebra 25 años liderando Eventos Magazine

En una era dominada por los dispositivos electrónicos, donde los clics parecen opacar el aroma de las páginas impresas, Eventos Magazine ha perseverado como un faro en la tormenta digital. Y bajo el liderazgo de Tamargo se ha convertido más que en una revista, en un tributo vivo a los avances de la comunidad latina en Miami, ya que cada edición no solo cuenta historias, sino que las eleva y honra a los líderes que transforman sueños en realidades.

Con ese anhelo latiendo en sus corazones, Ivelisse recuerda que buscaron un nombre que encapsulara su visión. “Queríamos algo que fuera apropiado para una revista y fácil de recordar. Así escogimos ‘Eventos Magazine’. Nunca imaginamos que ese nombre se convertiría en un sinónimo de tantas historias y logros”, reflexionó sobre la revista que hoy se publica de forma bimensual, adaptándose a las necesidades de los lectores y a los avances tecnológicos.

En un mundo cada vez más dominado por lo digital, Eventos Magazine sigue siendo un recordatorio poderoso del valor de las palabras impresas: un legado que se puede sostener en las manos, una conexión que trasciende el frío resplandor de las pantallas gracias a sus portadas con figuras icónicas del mundo artístico, empresarial y cultural como Shakira, Daniel Santacruz, María Elena Salinas, Natti Natasha, Carolina Sarassa, Jenisbel Acevedo, y Gloria Ordaz, por mencionar algunos de los nombres que han engalanado sus páginas.

“Más allá de las celebridades, el corazón de Eventos Magazine siempre ha sido la comunidad. Mi deseo más grande es seguir apoyando a la comunidad a través de la revista y reconocer todo lo positivo y bueno que tienen las personas”, confiesa Ivelisse, cuya pasión por destacar historias de inspiración y resiliencia se refleja en cada edición.

“Con 25 años de historia, quiero que Dios me guíe para seguir brindando un espacio donde las voces se escuchen, donde las historias se cuenten, y donde cada edición inspire a más personas a soñar y a creer en lo imposible”, finalizó sobre la publicación que sigue demostrando que cuando se persiguen con pasión y determinación, pueden convertirse en legado.

Para más información y conocer más de la revista visite www.eventosmagazine.com

