sábado 7  de  marzo 2026
GRITO DE LIBERTAD

Cubanos protestan con mega cacerolazo ante las penurias de la isla

El servicio de internet y telefonía móvil sufrió cortes y lentitud durante las manifestaciones lo que dificultó la comunicación en las zonas afectadas

Apagón en Cuba.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Una nueva jornada de protestas y cacerolazos se vivió en diversas localidades de Cuba. Al caer la noche, el golpeo de ollas y sartenes rompió el silencio en barrios donde los cortes eléctricos superaron las diez horas consecutivas.

El malestar ciudadano, acumulado por la falta de corriente y las dificultades para conseguir alimentos básicos, trasladó la protesta de los portales a la vía pública.

En provincias de la región oriental, como Santiago de Cuba y Holguín, grupos de personas se concentraron en las calles ante la imposibilidad de descansar o conservar los alimentos por el calor y los apagones. Lo que comenzó como un ruido aislado de ollas en sectores periféricos se extendió hacia zonas más céntricas, donde la demanda principal fue el restablecimiento de la luz y el suministro de comida, reseña el portal web Diario de Cuba.

Durante estas manifestaciones, el servicio de internet y telefonía móvil sufrió cortes y lentitud, lo que dificultó la comunicación en las zonas afectadas. A pesar de esto, se difundieron imágenes de ciudadanos congregados en la oscuridad, usando las linternas de sus teléfonos para visibilizarse. En puntos de la capital, se reportó un incremento de la vigilancia poco después de que iniciaran los primeros sonidos de sartenes y calderos.

Las autoridades vincularon el déficit energético a la falta de combustible y a averías en las termoeléctricas del país. Sin embargo, para quienes salieron a la calle este 6 de marzo, las explicaciones técnicas no aliviaron el agotamiento diario. Al amanecer, la situación en los barrios se mantenía bajo observación mientras persistía la incertidumbre sobre la estabilidad del sistema eléctrico.

Más apagones, más crisis en Cuba

Cuba tendrá prolongados cortes eléctricos en todo el país este sábado, apagones que desconectarán a la vez hasta el 63% de la isla en el momento de mayor demanda energética, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE)

La isla atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024 paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.156 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

El déficit, la diferencia entre oferta y demanda, será de 1.894 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.924 MW.

Actualmente, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (cuando esta fuente es responsable del 40% del mix energético).

Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero de EEUU (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan estas obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

De otro 40% del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno indicó que lleva desde enero completamente parada por la falta de combustible.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.

FUENTE: Con información de Diario de CUba/EFE

