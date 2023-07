José Gordo invita a superar el miedo y cultivar la confianza

Según Gordo, los hombres son seres imperfectos que cargan con diversas inseguridades, mientras que las mujeres, en contraste, son vistas como seres perfectos pero complicados. Además, el autor enfatiza en el poder de las letras y la literatura para abrirnos los ojos al mundo, a la realidad y a la actualidad.

El experto es un miembro activo de la International Coach Federation (ICF). Ha organizado numerosos seminarios y entrenamientos, incluida la exitosa gira "Millionaire Mentorship", donde comparte conocimientos sobre liderazgo y toma de decisiones para alcanzar el éxito económico en América y Europa.

Además de su carrera como escritor y conferencista, José Gordo se destaca por su espíritu solidario y su compromiso con aquellos que enfrentan dificultades, especialmente los niños. Participa en campañas benéficas, organiza eventos de concienciación y colaboración, y contribuye con material escolar, medicinas y juguetes para escuelas y niños en diversos países, incluyendo Panamá, país por el que siente un especial amor.

A tono con lo anterior, en cuanto a su relación con Panamá, Gordo destaca que ha brindado empleo a muchas personas, ha aportado felicidad y alegría, y ha compartido una actitud positiva enfocada en la creencia de que todo es posible. Además de cumplir con sus obligaciones fiscales, el autor busca contribuir a la sociedad utilizando sus habilidades para transmitir energía positiva a las personas que lo rodean.

En medio de una sociedad dominada por la inmediatez, surge la pregunta sobre el lugar que ocupa la infancia. Gordo sostiene que la infancia es fundamental y que los niños necesitan de nuestro apoyo y cuidado. Los niños nacen sin maldad y sin defectos, con sueños ilimitados y la idea de crear y descubrir. Es injusto que los adultos no trabajemos en favor de esos sueños y no les brindemos todo lo que necesitan para creer en sí mismos y alcanzar su potencial.

Cuando se le pregunta si se considera un mentor, Gordo responde que todos somos mentores en cierta medida. Ser padre, abuelo o simplemente alguien que puede transmitir información valiosa y valores a otra persona, implica ser un mentor. Gordo se enorgullece de ser un buen comunicador, alguien que transmite energía, pasión e información gracias a su amplio conocimiento y experiencia adquirida a lo largo de su vida.

Vale destacar que los días de Gordo como militar le dejaron importantes enseñanzas que busca aplicar en su vida y compartir con los demás. Resalta el honor, la disciplina y la honestidad como valores fundamentales que todos deberíamos tener presentes.

Ser una persona de honor implica no fallarle a los demás ni sentirnos mal con nosotros mismos, mientras que la disciplina es esencial para alcanzar nuestros objetivos y avanzar en la vida.

Cuando se le pregunta cómo transmitir estas enseñanzas a las nuevas generaciones, Gordo reflexiona sobre el hecho de que no son los jóvenes quienes carecen de disciplina, sino que somos nosotros, los adultos, quienes hemos perdido el rumbo. La sociedad actual nos mantiene ocupados y distraídos, dejándonos sin tiempo para dedicar a nuestros hijos y ser verdaderos ejemplos para ellos. Los niños son conscientes de esto y buscan modelos fuera del hogar, pero desafortunadamente a menudo encuentran ejemplos equivocados.

José Gordo sostiene que todos nacemos con la capacidad de ser personas polifacéticas. Sin embargo, muchas personas eligen quedarse en una sola faceta de sus vidas debido a la conformidad y la limitación impuesta por ellos mismos. En la actualidad, no existen límites para explorar diferentes áreas y desarrollar diferentes talentos. Aquellos que no logran lo que desean es simplemente porque no están dispuestos a esforzarse lo suficiente.

El autor destaca además su creencia en la ley de la atracción y en el poder de la mente humana para concebir y lograr cualquier cosa en la que se enfoque. Según Gordo, debemos obsesionarnos con nuestros deseos y metas, ya que la obsesión por alcanzar lo que realmente queremos en la vida es la clave para hacerlo realidad. El autor enfatiza que la obsesión debe estar dirigida a metas constructivas y positivas, no a aspectos perjudiciales de la vida.

Cuando se le pregunta si es amigable o tiene conflictos con un ser supremo, Gordo responde que es amigable y que, aunque no se adhiere a una religión en particular, ha tenido la oportunidad de estudiar diversas creencias y ha encontrado un denominador común en todas ellas. Reconoce la existencia de un ser supremo y sostiene que cada individuo debe fortalecer sus propias creencias y no dejarse influenciar por otras personas.

Frases destacadas:

"Mucha gente dice: 'Tengo miedo a fracasar, a comenzar un negocio, a cambiar de empleo, a terminar una relación…' Ante esto respondo: el miedo no existe, nadie nace con miedo. Es un pensamiento forjado por lo que nos transmite la sociedad".

"Ser una persona de honor te llevará por el camino correcto. No te dará la opción de fallarle a nadie, en cierta medida, ni de sentirte mal contigo mismo. Luego la disciplina; sin disciplina, hoy no podemos ir a ningún lado, es imposible".

"Todos debemos tener algo de militar en nuestra vida, como mínimo el factor del honor. Ser una persona de honor te llevará por el camino correcto. No te dará la opción de fallarle a nadie, en cierta medida, ni de sentirte mal contigo mismo. Luego la disciplina. Sin disciplina hoy no podemos ir a ningún lado, es imposible".

