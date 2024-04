Embed

Alguien me preguntó por qué hace algún tiempo no vemos al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López-Miera, de 80 años. Estuve haciendo preguntas y les contaré lo que he podido averiguar. Los detalles a continuación en Juan Juan Al Medio.