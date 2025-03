La actriz Silvia Kal, que describe Miami como sinónimo de felicidad, desfila en la Semana de la Moda de Milán

“Me encanta Miami. Esa ciudad es sinónimo de bienestar y felicidad. Cuando voy no me quiero ir y siempre estoy planeando mi siguiente visita. Además, la mayoría de mis amigos se mudaron allí. En breve estaré volando a la ciudad para asistir a una boda. Quiero mudarme a Miami en cuanto mi vida lo permita.”

En las semanas de la moda de este año hemos visto marcas icónicas como Valentino, Armani y los españoles Juana Martín y Custo Barcelona. Estos desfiles han sido un espectáculo de creatividad y celebración, con algunas firmas conmemorando momentos clave en su trayectoria. Chanel celebró su 110.º aniversario, mientras que Custo Barcelona marcó 45 años de innovación en la moda.

Uno de los momentos más destacados de la pasarela de Milán fue el desfile de Custo Barcelona, en el que desfiló Silvia Kal representando la cultura latina.

Desde su fundación, la marca se ha caracterizado por su estilo vanguardista y su apuesta por la fusión de materiales y colores. Su nueva colección, titulada "Mirage", está inspirada en los paisajes fantásticos del director creativo de la firma, Custo Dalmau.

Silvia Kal no solo trabaja frente a las cámaras de cine sino que también ha desarrollado una exitosa carrera en el mundo de la moda. Recientemente, Kal protagonizó la campaña de la marca de joyas colombiana Tikuna, cuyas piezas han sido exhibidas en el MoMA de Nueva York dentro de la exposición de las joyas de Frida Kahlo.

En el Instagram de la actriz podemos ver constantes posts en Miami, ya sea celebrando su cumpleaños, en eventos deportivos, de paseo, o en los Latin Grammys.

“En época de Covid, en cuanto se pudo volar, lo primero que hice fue irme a Miami a celebrar mi cumpleaños,” comenta Silvia.

Afincada en Los Ángeles, Kal, se encuentra actualmente en España rodando la serie "Nails", una producción de SkyShowtime y Telemundo. En esta comedia, comparte reparto con reconocidos nombres como Cristina Castaño ("Toy Boy"), Teresa Cuesta ("Machos Alfa") y Fernando Tejero ("La que se avecina"). La historia gira en torno a cuatro mujeres de distintas edades y orígenes que se conocen en un salón de uñas.

El talento y la versatilidad de Silvia Kal no han pasado desapercibidos. Prueba de ello es que, en 2022, la actriz recibió el premio "Women of the Year" de la revista Glamour Bulgaria en la categoría "Actress to Watch".

