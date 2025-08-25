lunes 25  de  agosto 2025
La buena noticia: Australia levanta la prohibición de donar sangre para hombres homosexuales

Esto ya ha entrado en vigor y el enfoque actualizado para las donaciones de sangre se implementará en algún momento de 2026

Anuncian campaña para donar sangre en el sur de Florida

Australia ha tomado la decisión de derogar la prohibición que impedía a hombres homosexuales y bisexuales donar sangre y plasma, siguiendo medidas similares en Reino Unidos y Estados Unidos.

Las normas, introducidas originalmente para reducir el riesgo de donaciones de sangre de grupos con mayor probabilidad de exposición al VIH, comenzarán a revocarse desde este mes Y HAN sido aprobadas por el organismo regulador de productos sanitarios del país y se estima que ampliarán la base de donantes en 625.000 personas.

La buena noticia: Nueva vacuna contra cáncer de páncreas y colorrectal muestra eficacia en 21 pacientes
Esto ya ha entrado en vigor y el enfoque actualizado para las donaciones de sangre se implementará en algún momento de 2026. Esta decisión tan esperada e importante salvará vidas australianas. Ahora, la mayoría de las personas que mantienen una relación sexual de seis meses o más con una sola pareja podrán donar sangre, independientemente de su género o sexualidad

