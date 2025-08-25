La buena noticia: Australia levanta la prohibición de donar sangre para hombres homosexuales







Las normas, introducidas originalmente para reducir el riesgo de donaciones de sangre de grupos con mayor probabilidad de exposición al VIH, comenzarán a revocarse desde este mes Y HAN sido aprobadas por el organismo regulador de productos sanitarios del país y se estima que ampliarán la base de donantes en 625.000 personas.

Esto ya ha entrado en vigor y el enfoque actualizado para las donaciones de sangre se implementará en algún momento de 2026. Esta decisión tan esperada e importante salvará vidas australianas. Ahora, la mayoría de las personas que mantienen una relación sexual de seis meses o más con una sola pareja podrán donar sangre, independientemente de su género o sexualidad

