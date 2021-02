Embed

El programa KiVa fue creado a propuesta del gobierno finlandés y su comunidad educativa para enfrentar el fenómeno del bullying. Con el que el acoso desapareció en el 80% de los centros escolares. Cifras que, lógicamente, han despertado el interés a nivel internacional. El método propone no centrarse en la confrontación entre víctima y acosador sino en lel trabajo con los testigos que se ríen de la situación para que no participen indirectamente en el acoso. Si esto se consigue, el acosador, que necesita de reconocimiento para proseguir con el bullying, deja de acosar a causa de que no le aporta ningún beneficio. En resumen, el programa de basa en intentar que los espectadores no les rían las gracias a la parte agresora en el acoso. Sencillo, pero eficaz.