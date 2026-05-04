lunes 4  de  mayo 2026
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La Buena Noticia: Frenan los tics del síndrome de tourette con estimulación cerebral profunda

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El Hospital Sant Pau, en Barcelona, ha logrado frenar los tics provocados por el síndrome de Tourette a un joven 21 años mediante el uso de estimulación cerebral profunda.

Este tratamiento está indicado como uso compasivo en pacientes seleccionados que no responden a terapias farmacológicas.

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Muchos de los medicamentos que forman parte del tratamiento del Síndrome de Tourette son neuroepilépticos o antipsicóticos. Éstos “ralentizan el movimiento, pueden dificultar ciertos aspectos del pensamiento, son bastante potentes y pueden condicionar bastante la vida”, indica Aracil. Aunque la ECP es un tratamiento que todavía no está aprobado por las agencias reguladoras, se aplica como uso compasivo en casos seleccionados refractarios al tratamiento médico.

Ahora, gracias al tratamiento de estimulación cerebral profunda (ECP), este paciente ha reanudado actividades cotidianas que antes le era imposible. Ahora es capaz de quedar con sus amigos, seguir sus estudios, salir solo a pasear por la calle, hacer deporte… Además, gracias a la persistente mejora en el tiempo, tiene previsto reiniciar sus estudios universitarios.

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