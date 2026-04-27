lunes 27  de  abril 2026
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La buena noticia: Científicos españoles usan escamas de peces para regenerar la córnea humana

Hoy en La buena noticia: A la hora de elegir el estudio de las escamas, el grupo tuvo en cuenta que fuera un biomaterial fácil de reproducir y sostenible

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En La buena noticia. Científicos españoles usan escamas de peces para regenerar la córnea humana

Un equipo de científicos de la Universidad de Granada desarrolla una córnea artificial a base de escamas que ya ofrece resultados prometedores en laboratorio y en pruebas con animales.

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«Debido a su origen, este producto es muy accesible, fácil de obtener y de bajo coste económico».

El análisis exhaustivo de las escamas de los peces ha demostrado su utilidad potencial para la reparación y regeneración de la córnea, con buenos resultados tanto en el laboratorio como en animales de experimentación a los que se ha implantado este material.

A la hora de elegir el estudio de las escamas, el grupo tuvo en cuenta que fuera un biomaterial fácil de reproducir y sostenible, además de ofrecer rigidez pero también cierta flexibilidad que ayudan a la hora de implantarlo. Para obtenerlo es necesario un proceso complejo que se inicia con la elección de las escamas del pez para su desmineralización y descelularización, así como remover el calcio, acondicionar las escamas y adaptar su superficie.

"Este nuevo modelo ha mostrado ser seguro y no tóxico. A largo plazo, estamos investigando para que sea usado como medicamento sostenible, para dar un nuevo valor a estos desechos, que tendrían utilidad médica".

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