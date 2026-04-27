La buena noticia: Científicos españoles usan escamas de peces para regenerar la córnea humana

Un equipo de científicos de la Universidad de Granada desarrolla una córnea artificial a base de escamas que ya ofrece resultados prometedores en laboratorio y en pruebas con animales.

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«Debido a su origen, este producto es muy accesible, fácil de obtener y de bajo coste económico».

El análisis exhaustivo de las escamas de los peces ha demostrado su utilidad potencial para la reparación y regeneración de la córnea, con buenos resultados tanto en el laboratorio como en animales de experimentación a los que se ha implantado este material.

A la hora de elegir el estudio de las escamas, el grupo tuvo en cuenta que fuera un biomaterial fácil de reproducir y sostenible, además de ofrecer rigidez pero también cierta flexibilidad que ayudan a la hora de implantarlo. Para obtenerlo es necesario un proceso complejo que se inicia con la elección de las escamas del pez para su desmineralización y descelularización, así como remover el calcio, acondicionar las escamas y adaptar su superficie.

"Este nuevo modelo ha mostrado ser seguro y no tóxico. A largo plazo, estamos investigando para que sea usado como medicamento sostenible, para dar un nuevo valor a estos desechos, que tendrían utilidad médica".

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