lunes 30  de  marzo 2026
La buena noticia

La buena noticia: Joven con parálisis cerebral se comunica gracias a un sistema pionero

Esta tecnología pionera permite a la paciente generar su propia voz desde su ordenador, sin depender de internet ni servidores externos

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¡Descubre cómo la inteligencia artificial está dando voz a quienes no la tienen! Eva Lagar, una joven de 29 años con parálisis cerebral, ahora se comunica con una voz digital única y natural gracias a un innovador sistema desarrollado en España por la Fundación Primera Fila.

Esta tecnología pionera permite a Eva generar su propia voz desde su ordenador, sin depender de internet ni servidores externos. Una solución que revoluciona la comunicación para personas con dificultades de expresión.

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Imagina poder construir frases completas, mantener conversaciones fluidas y expresar emociones en tiempo real. Este sistema no solo agiliza el proceso, sino que también devuelve la inmediatez y la conexión humana. ¡Una noticia que inspira esperanza y demuestra el poder de la tecnología para transformar vidas!

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