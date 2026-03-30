La buena noticia: Joven con parálisis cerebral se comunica gracias a un sistema pionero

Embed ¡Descubre cómo la inteligencia artificial está dando voz a quienes no la tienen! Eva Lagar, una joven de 29 años con parálisis cerebral, ahora se comunica con una voz digital única y natural gracias a un innovador sistema desarrollado en España por la Fundación Primera Fila.







Esta tecnología pionera permite a Eva generar su propia voz desde su ordenador, sin depender de internet ni servidores externos. Una solución que revoluciona la comunicación para personas con dificultades de expresión.

Imagina poder construir frases completas, mantener conversaciones fluidas y expresar emociones en tiempo real. Este sistema no solo agiliza el proceso, sino que también devuelve la inmediatez y la conexión humana. ¡Una noticia que inspira esperanza y demuestra el poder de la tecnología para transformar vidas!

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